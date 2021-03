Achille Lauro icona della scorrettezza: nella quarta serata di Sanremo è una sposa con le piume

Achille Lauro a Sanremo 2021 sta portando in scena una serie di quadri, in ognuno celebra un diverso genere musicale. Questa volta porta sul palco il suo personale tributo al punk rock vestendo come una sposa con abito Gucci ricoperto di piume.