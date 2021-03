Zlatan Ibrahimović è uno degli ospiti speciali della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, è fin dall'inizio della puntata che sta affiancando Amadeus nella conduzione, lasciandosi coinvolgere in siparietti ironici e simpatici. Oltre a essere un campione del mondo del calcio, nel corso della carriera ha dimostrato di essere una vera e propria icona anche quando si parla di stile. Sul palco dell'Ariston è apparso più elegante che mai con una serie di completi eleganti e griffati. È stata però una giacca in particolare ad aver attirato le attenzioni del pubblico, visto che l'ha fatta decorare con una scritta ricamata personalizzata e autocelebrativa.

Il completo con la giacca "Ibra"

A firmare il guardaroba sanremese di Zlatan Ibrahimović è stato il brand Dsquared2, del quale di recente è diventato testimonial e stilista dell'esclusiva collezione Icon. Per calcare il palcoscenico dell'Ariston, però, ha abbandonato gli abiti sportivi e le sneakers, preferendo dei look sartoriali. I designer canadesi Dean e Dan Caten hanno ideato per lui diversi completi, tutti elegantissimi e su misura, anche se è stata soprattutto la prima giacca ad aver attirato le attenzioni del pubblico. Si tratta di un modello a due bottoni con rever a lancia lucido, con un ricamo bianco personalizzato al lato del petto che recita “Ibra" a caratteri corsivi. A completare il tutto, una camicia bianca, un gilet abbinato e un papillon nero stretto.

in foto: Ibrahimović in Dsquared2

Il secondo look è total black

Così come succede con le donne che affiancano il conduttore di Sanremo, anche Ibrahimovic ha cambiato due volte look nel corso della prima serata del Festival. Il campione ha riposto nell'armadio la giacca personalizzata e ha puntato sul total black. Ancora una volta ha scelto un completo su misura ma questa volta con la giacca doppio petto portata abbottonata e con camicia e papillon abbinati. L'unico dettaglio che ha aggiunto un tocco di colore all'outfit? Il maxi fiore bianco all'occhiello

in foto: Il secondo look di Ibra

In doppiopetto alla conferenza stampa

È fin dalla conferenza stampa che si è tenuta poche ore prima il debutto della 71esima edizione del Festival che Zlatan Ibrahimović è riuscito a dare il meglio di lui in fatto di stile. Per la prima apparizione pubblica nei panni di co-conduttore il calciatore si è infatti rivolto alla raffinatezza di Brunello Cucinelli, indossando un abito doppiopetto in principe di Galles sui toni del grigio chiaro, un modello in lino, lana e seta che sembra essere perfetto per la primavera in arrivo. Trattandosi di un appuntamento meno formale della prima serata, ha aggiunto dei dettagli casual con una camicia in denim e nelle sneakers bianche.