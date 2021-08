Zayn Malik si è tatuato il viso: qual è il significato della scritta impressa sulla mascella Zayn Malik non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi e, dopo essere rimasto per mesi lontano dai social, è tornato “in gran stile”, presentando il nuovo disegno che ha impresso sulla pelle. Lo ha fatto sul viso e sembra avere un significato simbolico particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Zayn Malik è diventato papà da meno di un anno e, considerando il fatto che negli ultimi mesi ha usato pochissimo i social, la piccola Khai, la figlia nata dalla relazione con Gigi Hadid, sembra aver riempito le sue giornate. Nelle ultime ore, però, ha deciso di tornare a usare Instagram e lo ha fatto "in gran stile", ovvero con due foto tratte da una giornata passata da solo in barca a pescare. Il cantante ne ha approfittato per mettere tutta la sua naturale bellezza in mostra, rivelando un inedito tatuaggio sul viso.

Il nuovo tatuaggio di Zayn Malik

Nel primo selfie condiviso, Zayn Malik appare in primissimo piano con una t-shirt grigio scuro, un cappello a falda larga di feltro e lo sguardo distratto ma ad aver attirato le attenzioni del pubblico è il suo nuovo tatuaggio sulla mascella. Si tratta di una scritta in corsivo che segue il contorno dell'osso della bocca e sembra recitare “De Mama”, anche se, trovandosi in una posizione particolare ed essendo ricoperto dalla barba, non è semplicissimo decifrarlo. I followers sono letteralmente impazziti e si sono lanciati nelle più svariate interpretazioni. Una delle più gettonate? Secondo loro la scritta tatuata potrebbe essere anche "Do more", ovvero "Fai di più", un chiaro messaggio per darsi forza nei momenti più difficili.

Zayn Malik e la passione per i tattoo

Zayn Malik non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, tanto che dagli esordi con gli One Direction a oggi si è ritrovato a coprire quasi totalmente il corpo con l'inchiostro indelebile. I tattoo a cui è più legato? La scritta rossa sul polso (che non sarebbe altro che il nome della figlia in caratteri arabi) e gli occhi della fidanzata Gigi Hadid sul petto. Impressi sulla pelle ha inoltre anche i nomi dei suoi familiari, una dedica al nonno Walter, alle sorelle Safaa e Doniya e al padre Yaser. Insomma, Zayn sembra non poter fare proprio a meno dell'inchiostro indelebile: quand'è che svelerà il significato della scritta sulla mascella?