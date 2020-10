Proseguono le selezioni di X-Factor 2020, quest’anno a scegliere i talenti musicali da portare sul palco dei live una giuria composta da Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone. La cantante per le puntate del talent show sta sfoggiando una serie di look super trendy e all’ultima moda. Per questa prima fase del programma, con le registrazioni dei provini dei cantanti senza pubblico in studio, Emma Marrone non ha scelto un unico stilista a cui affidare il suo look e in ogni puntata indossa le creazioni di designer differenti, optando per marchi della moda italiana o internazionale.

I look di Emma Marrone a X-Factor 2020

Nella prima puntata dell’edizione 2020 di X-Factor l’abbiamo vista con indosso un completo lucente color oro di Blaze Milano: per l’esordio nel talent show di Sky la cantante punta sullo stile mannish con completo dorato giacca e pantalone. Poi è stata la volta del denim e del tye dye: nella seconda puntata di X-Factor 2020 Emma ha indossato un completo di jeans firmato Stella McCartney con fantasia tye dye, la più cool e trendy dell’estate che è appena finita. Sempre al passo con le ultime tendenze, la cantante nelle diverse puntate sfoggia look che sembrano usciti da una rivista di moda e segue i trend di stagione dal completo maschile alle fantasie tye dye.

Camicia trasparente e "borsa da collo" per la terza puntata

Dopo l’oro e i disegni sfumati e astratti Emma punta su uno stile ricercato e dal vago sapore anni ‘70, un po’ hippie, a tratti gipsy, indossando una morbida camicia over semitrasparente con lunga collana. A firmare il look stavolta è una delle più celebri case di moda italiana: Missoni. L'outfit della cantante per la terza puntata di X-Factor è composto da una camicia oversize trasparente in verde smeraldo con inseriti in lurex che donano luce e brillantezza al capo, un modello simile costa online 990 euro. La camicia a righe è accostata a un pantalone dalla fantasia floreale astratta. Entrambi i capi fanno parte della collezione Primavera/Estate 2020 di Missoni. Completa il look un'acconciatura semplice con capelli lisci e una collana con frange in tessuto, ancora firmata Missoni, con collare in ottone dorato, che costa 420 euro. Il dettaglio più originale del look di Emma, che forse non tutti hanno notato, è la "borsa da collo" in pelle scamosciata. Sì, perché tra le lunghe frange dell'accessorio Missoni spunta una minibag modello Mykonos del marchio Tubici, che costa ben 220 euro.