Si sta tenendo la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2021 e, sebbene l'emergenza Coronavirus sia tornata a essere preoccupante, sono diverse le Maison che hanno deciso di tenere le sfilate nella loro versione classica. Tra questi c'è anche Savage X Fenty, il brand di lingerie di Rihanna, che ha mandato in passerella modelle di tutte le taglie con indosso biancheria intima trendy e sexy. A seguire lo show direttamente dalle prime file c'era anche Willow Smith, la figlia di Will Smith e Jada Pinkett, che ancora una volta ha cambiato look in modo drastico, apparendo a dir poco irriconoscibile.

Come è cambiata Willow Smith

Dopo che per anni ha sfoggiato dei lunghissimi dread in stile afro, ora Willow ha rivoluzionato la sua immagine. La scorsa estate ha rasato i capelli a zero e, anche se di recente sono ricresciuti, rimangono sempre cortissimi, rendendola praticamente irriconoscibile. A dispetto di quanto si possa pensare, il taglio le dona moltissimo poiché mette in risalto i lineamenti perfetti del viso. La figlia di Will è ormai un'icona di stile, non caso si è presentata alla sfilata in versione super rock in total black con minigonna, anfibi e maxi cappotto. Non è la prima volta che cambia look in modo tanto estremo, fin da piccola ha sempre abituato i fan a continui "coòpi di testa", spaziando tra micro frange, maxi creste e rasta. Insomma, la piccola di casa Smith avrebbe sempre avuto l'animo ribelle, semplicemente ora che è maggiorenne si sente ancora più libera di osare in fatto di hair look. Un giorno prima o poi si lascerà crescere la splendida chioma scura che la contraddistingue?