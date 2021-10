William, il principe “influencer”: lancia il trend della giacca di velluto (che va a ruba) I Duchi di Cambridge sono tra i reali più amati ed eleganti, ma questa volta è il principe William a fare tendenza: la giacca in velluto verde indossata agli Eartshot Prize 2021 ha fatto schizzare le ricerche sulle piattaforme online. Ecco perché il look aveva tutte le carte in regola per fare tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Durante le apparizioni della famiglia reale, in particolare dei duchi di Cambridge, la più fotografata è sempre Kate Middleton: ogni suo look fa tendenza, che sia un tailleur pantalone o un vestito-cappotto, e i fan della Duchessa setacciano il web alla ricerca dell'esatto modello, facendo impennare le vendite. Questa volta però i ruoli si sono invertiti ed è il principe William a fare tendenza: ricordate la giacca in velluto verde indossata all'Eartshot Prize 2021? Una settimana dopo i blazer di velluto sono i più cercati in rete e il look "dandy" è tra i must della moda maschile per l'Autunno/Inverno 2021-22.

Kate e William agli Eartshot Prize Award

La giacca in velluto "riciclata" del principe William

Siamo abituati a vedere il principe William in uniforme o in un classico smoking nero. Per un evento londinese però ha deciso di fare un eccezione con un look da vero dandy contemporaneo: una giacca in velluto verde abbinata a un dolcevita nero. Il look aveva tutte le carte in regola per fare tendenza: il verde smeraldo è tra i colori must dell'inverno 2021, e il dolcevita è un classico senza tempo. Un outfit elegante e sostenibile: l'evento in questione era dedicato alla salvaguardia del pianeta e i Cambridge hanno deciso di riutilizzare abiti già indossati, anziché comprarne di nuovi. Kate Middleton ha scelto un abito plissettato di dieci anni prima, mentre il principe ha indossato una giacca firmata Reiss che aveva già indossato nel 2019 per una cena di gala.

Il principe William lancia la tendenza del completo di velluto

Il velluto è il re delle tendenze invernali e ogni anno torna protagonista in passerella. La tendenza piace anche ai più giovani: su TikTok spopola l'hashtag #velvetsuit e sulle piattaforme di shopping online si moltiplicano le ricerche di giacche e completi in velluto. Secondo Lyst in un solo giorno le ricerche sono aumentate del 52%, e a una settimana di distanza addirittura del 426%. Anche se la giacca del principe ormai è sold out, i brand hanno proposto modelli simili anche in versione low cost, da uomo e da donna: così anche il freddo si affronta con classe.