Kate Middleton sul red carpet “ricicla” l’abito del 2011: la Duchessa è identica a dieci anni fa Il principe William e Kate Middleton hanno partecipato alla serata di gala dell’Earthshot Prize Awards Ceremony. William era elegantissimo in verde, ma a rubare la scena ancora una volta è stata la Duchessa con un abito di dieci anni fa. Per lei il tempo non passa mai: stessa grazia, stesso sorriso, stessa acconciatura.

A cura di Beatrice Manca

Kate Middleton, si sa, ha una vera e propria passione per il riciclo degli abiti: in moltissime occasioni ha sfoggiato cappotti o vestiti già indossati, per mandare un messaggio a favore della moda sostenibile. Ma per la serata di gala dell'Earthshot Prize Awards Ceremony a Londra ha deciso di superarsi, tirando fuori dall'armadio un abito plissettato di ben dieci anni fa! L'occasione lo richiedeva: insieme al principe William, la Duchessa presenziava a un premio a favore della sostenibilità ambientale, quindi era perfettamente allineata allo spirito della serata. Quel che ha lasciato a bocca aperta i fan della coppia reale però è che per Kate Middleton il tempo sembra essersi fermato: nonostante siano passati dieci anni dall'ultima volta che ha indossato quell'abito (e che sia diventata madre tre volte) nelle foto appare praticamente identica.

Il principe William e Kate Middleton

Kate Middleton con l'abito lilla di dieci anni fa

L'abito in questione è un modello firmato Alexander McQueen particolarmente caro alla Duchessa: un abito plissettato da dea greca, di un colore molto tenue tra il celeste polvere e il lilla chiaro, con una cintura in vita. Per la prima volta è stato indossato ai Bafta Awards del 2011, l'anno del royal wedding. In quell'occasione in molti notarono che il vestito "nascondeva" un omaggio a lady Diana: la principessa icona di stile è sempre stata una fonte di ispirazione per Kate.

Kate Middleton in Alexander McQueen nel 2011

Da allora sono passati esattamente dieci anni: Kate Middleton ha avuto tre figli ma la linea è rimasta la stessa, tanto da entrare perfettamente nello stesso vestito. Per la serata di gala londinese ha deciso di cambiare gli accessori (la cintura è oro anziché argento) ma per il resto è rimasta identica: stessa acconciatura, stessa grazia, stesso sorriso. A 39 anni è più bella che mai e i piccoli segni naturali dell'età aggiungono solo fascino e carisma al suo viso.

Leggi anche Kate Middleton ricicla l'abito del 2012

Kate Middleton in Alexander McQueen nel 2021

William con il completo di velluto verde

La Duchessa non era sola: accanto a lei c'era il marito William, che per una volta ha rinunciato al classico smoking per sfoggiare una giacca di velluto verde smeraldo, abbianta a un dolcevita nero. Un look classico ma con un tocco di originalità. L'ambiente è un tema molto caro al principe: durante la serata ha fatto un discorso per ribadire che è necessario agire velocemente e con determinazione per salvare il pianeta.

Kate e William all’Earthshot Prize Award

Dopo aver fatto girare la testa con il look "gold" alla prima del film di 007, ancora una volta i Cambridge si confermano la coppia più elegante e glamour della royal family, ma anche la più attenta all'ambiente.