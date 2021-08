William e Kate preoccupati per il futuro del principino George (e sarebbe colpa di Harry) Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per il futuro del principe George: non sanno cosa fare con la sua educazione da futuro re. Il motivo di questo “nervosismo”? Potrebbe essere a causa di alcune dichiarazioni di Harry.

A cura di Valeria Paglionico

I Cambridge potranno pure essere Royals ma, una volta tornati tra le mura di casa, sono una famiglia assolutamente "normale". Certo, ricoprendo un ruolo importante in Gran Bretagna, su di loro ricadono non poche responsabilità, ma è chiaro che nella vita privata provano a lasciare da parte ogni tipo di formalità. Quando si parla di educazione dei figli, in particolare, William e Kate Middleton hanno sempre provato a dare un'infanzia "comune" a George, Charlotte e Louis, così da non fargli sentire il "peso della monarchia" fin da piccoli. Di recente, però, hanno cominciato a provare non poco nervosismo sulla questione e il motivo è molto semplice: sono preoccupati per il futuro del primogenito.

George, come si preparerà al futuro da re?

Il principe William e Kate Middleton sanno bene che quello di genitori è il lavoro più difficile al mondo e negli ultimi tempi se ne stanno rendendo conto ancora di più. È da qualche tempo, infatti, che hanno una grande preoccupazione: non sanno come gestire l'educazione e la crescita di Baby George, il terzo nella line di successione al trono britannico. Lo scorso 22 luglio il bambino ha compiuto 8 anni e per lui è arrivato il momento di prepararsi alla futura vita da re. L'unico piccolo "inconveniente"? Rispetto a coloro che lo hanno preceduto, papà William in primis, il piccolo vive una nuova epoca social che potrebbe aumentare la pressione sul ruolo che andrà a ricoprire.

Il principe Harry contro l'educazione reale ricevuta da bambino

Le preoccupazioni sul futuro di George arrivano dopo che il principe Harry ha criticato l'educazione reale ricevuta da bambino. In un'intervista con Dax Shephard il fratello di William aveva fatto riferimento a "dolore e sofferenza genetici" e alla voglia di rompere quel ciclo. Alla luce di ciò, il tradizionale percorso educativo in collegio previsto per un futuro re sembra essere poco adeguato per il dolce principino, soprattutto perché potrebbe diventare facilmente vittima degli haters e dei troll di Internet, cosa che non esistevano affatto quando i suoi antenati reali hanno fatto lo stesso. George verrà spinto ad abituarsi a questa eccessiva attenzione mediatica o continuerà a essere tenuto sotto una "campana di vetro"?