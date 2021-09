Walter Nudo sfida le convenzioni a Venezia 2021: sul red carpet sfila in infradito di gomma Ieri sera a Venezia 78 si è tenuta la prima del film Les Choses Humaines e ad attirare tutti i riflettori su di sé sul red carpet è stato Walter Nudo. Il presentatore simbolo degli anni ’90 ha sfidato le convenzioni, presentandosi all’evento in infradito di gomma.

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia volge al termine ma, nonostante ciò, sono ancora moltissime le star che ogni sera accorrono al Lido per calcare l'ambito red carpet. Ieri è stato il turno di Melissa Satta (splendida in paillettes) e di Rosa Perrotta, che ha incantato tutti con un elegantissimo tailleur che ha messo in risalto il pancione. Nel corso della giornata, oltre alla prima del film America Latina, si è tenuta anche un'altra première, quella di Les Choses Humaines. Ad attirare l'attenzione dei fotografi durante l'evento è stato Walter Nudo e non solo perché è tornato alla vita mondana dopo aver avuto alcuni problemi di salute, ha anche sfoggiato un look tutt'altro che convenzionale.

Lo stile non convenzionale di Walter Nudo a Venezia

Siamo sempre stati abituati a vedere le star elegantissime e sofisticate a Venezia: sebbene non esista un vero e proprio dress code, praticamente tutti provano a puntare sui loro look più glamour, spaziando tra paillettes, completi su misura, abiti su misura, strascichi e dettagli gioiello. Walter Nudo, però, se ne è fregato delle convenzioni e per sfilare sul red carpet ha puntato tutto sul comfort. Sarà perché i problemi di salute di cui ha sofferto gli hanno fatto capire quali sono le sue priorità o perché semplicemente voleva rimanere comodo, ma la cosa certa è che ha sfilato in infradito di gomma, le stesse che di solito si usano per il mare.

Walter Nudo con la fidanzata Roberta Nigro

Le ha abbinate a uno dei must-have del suo stile, il completo di lino oversize portato con una camicia bianca fuori i pantaloni. Niente cravatta, niente cintura di pelle, niente gioielli e fronzoli, sul red carpet Walter Nudo ha fatto trionfare la comodità e la spontaneità. Quante sono le star che, costrette tra tacchi e scarpe classica, lo avranno invidiato per tutta la serata? Di certo, a differenza di questi ultimi, il presentatore simbolo degli anni '90 a fine giornata non avrà sofferto di dolori ai piedi.