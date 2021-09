Melissa Satta in total paillettes a Venezia 2021: sfila sul red carpet con l’abito scintillante Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima di America Latina e ad attirare l’attenzione dei fotografi sul red carpet è stata Melissa Satta. L’ex velina ha brillato con un lungo abito in total paillettes, lanciando così il trend da seguire il prossimo autunno.

Continua la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia e, sebbene manchino pochissimi giorni al termine, sono ancora moltissime le star che ogni sera accorrono al Lido per sfilare sul red carpet. Ieri si è tenuta la prima del film America Latina e, al di là di Rosa Perrotta che ha rivoluzionato le regole della moda premaman con un tailleur mannish, a conquistare l'attenzione dei fotografi è stata Melissa Satta. L'ex velina ha saputo come farsi notare: si è presentata all'evento con un look scintillante in total paillettes che di sicuro detterà legge durante il prossimo autunno.

Il total paillettes è il trend da seguire in autunno

Che red carpet sarebbe senza paillettes, lustrini e dettagli scintillanti? Ieri sera a portare un tocco davvero shine al Festival del Cinema di Venezia è stata Melissa Satta. Per la première del film America Latina ha infatti indossato un appariscente abito total paillettes color prugna firmato Stella McCartney. Si tratta di un sinuoso tubino sartoriale con le maniche lunghe, il colletto dolcevita, un maxi scollo sulla schiena, la gonna lunga e fasciante con un profondo spacco laterale che ha lasciato le gambe in bella mostra. Oltre a mettere in risalto la silhouette da urlo, l'ex velina ha anche anticipato il trend più esuberante dell'Autunno/Inverno021-22, quella dei look total paillettes. In quante prenderanno ispirazione da lei durante i primi eventi mondani della prossima stagione?

Melissa Satta in Stella McCartney

Melissa Satta indossa i gioielli pantera

Per completare il look di paillettes viola Melissa ha puntato su dei dettaglio di lusso: un paio di sandali neri con il tacco a spillo di Jimmy Choo e una serie di gioielli tempestati di diamanti di Cartier, per la precisione orecchini e anello coordinati della collezione Panthère. Per quanto riguarda "trucco e parrucco", ha "rubato" il make-up artist a Chiara Ferragni: è stato infatti Manuele Mameli a curare il suo beauty look. Se per il trucco ha optato per dei colori abbastanza naturali con un rossetto leggermente più marcato, per quanto riguarda l'acconciatura ha sfoggiato un messy bun basso e con la fila centrale come impone il trend del momento.