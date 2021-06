L'estate 2021 è cominciata e con lei è tornato anche Battiti Live, il festival musicale itinerante che ogni anno dà spazio alle canzoni più ascoltate della bella stagione. La protagonista indiscussa dell'evento è la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, anche se a farle concorrenza in fatto di stile sono gli artisti che ogni settimana calcano l'ambito palco. Ieri è andata in scena la prima puntata in diretta da Otranto e, al di là del look glamour e provocante della conduttrice, ad attirare tutti i riflettori è stata una coppia inedita, quella formata da Orietta Berti e Fedez, apparsi più scintillanti che mai sulle note di Mille.

Il look di Fedez per il debutto a Battiti Live

Come da tradizione, anche per la prima esibizione live con la hit Mille Fedez si è affidato all'amica Donatella Versace, la stilista che ha firmato praticamente tutti i look che il rapper ha sfoggiato nei momenti importanti della sua vita. Sul palco di Battiti Live è apparso elegantissimo ed esuberante con un completo total black decorato con dei fili di paillettes tono su tono, completando il tutto con una camicia di seta decorata con la stampa barocca e dei mocassini coordinati. È stato lui a concedersi delle foto social con la collega Orietta poco prima dell'esibizione, scatenando così l'ironia degli utenti di Instagram, che non hanno esitato a definirli i nuovi Al Bano e Romina.

Orietta Berti non rinuncia alle paillettes

Orietta Berti è ormai l'icona pop dell'estate: collaborando con Fedez e Achille Lauro ha dimostrato di essere iper moderna nonostante i 78 anni ed è per questo che sta letteralmente spopolando. Sul palco di Battiti Live non ha rinunciato alle paillettes colorate, le stesse che aveva già sfoggiato al Festival di Sanremo. La cantante ha indossato un completo scintillante in fucsia di GCDS, un modello con ampi pantaloni palazzo e casacca decorata con le iconiche conchiglie di cristallo in stile Sirenetta. Non ha rinunciato ai tacchi e ai capelli rosso fuoco che da sempre la contraddistinguono. L'unico che sarebbe stato capace di farle concorrenza in fatto di scintillii ed esuberanza? Il collega Achille Lauro, che per il momento non ha avuto la possibilità di partecipare al festival al fianco dei suoi "compagni di viaggio".