Vera Gemma è stata una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione de L'isola dei famosi: fin dalla prima puntata si è distinta per il suo carattere forte ed esuberante e non ha mai esitato a dire tutto ciò che pensa con schiettezza, anche se questo ha significato finire spesso in nomination. Sebbene sia stata eliminata diverse settimane fa, ha continuato a seguire il programma dagli studi milanesi, presentandosi in diretta sempre con dei look che difficilmente sarebbero potuti passare inosservati. Per la finale andata in onda il 7 giugno ha dato il meglio di lei in fatto di stile, optando per un capo iconico e decisamente autoreferenziale.

La tutina personalizzata di Vera Gemma

Dopo aver spopolato sulle spiagge dell'Honduras in shorts, camperos e cappelli da cowgirl, una volta tornata in Italia Vera Gemma ha puntato tutto su dei look iper sensuali, così da esaltare al massimo la sua silhouette da urlo. Se nelle ultime settimane aveva optato per dei lunghi abiti principeschi fatti di glitter, scollature maxi e spacchi, per l'ultima puntata de L'isola ha preferito tornare al suo capo preferito, la tutina "seconda pelle". Ha scelto un modello aderentissimo, a girocollo e con le maniche lunghe ma la cosa particolare è che era decorato all-over con il suo nome a caratteri cubitali. A realizzare il capo appositamente per lei è stato Davide Monaco, che è stato lieto di mostrare la sua creazione sui social prima ancora che la showgirl la indossasse.

in foto: La tutina firmata Davide Monaco

Vera Gemma con la frangia e la cintura bondage

Per completare il tutto Vera Gemma ha scelto due accessori decisamente appariscenti: dei sandali in pvc trasparente con tacco a spillo e maxi plateau e una cintura borchiata dallo stile bondage, un modello con dei fili di pelle che le fasciavano vita e collo. È poi rimasta fedele al suo nuovo taglio di capelli con la frangia, dicendo definitivamente addio alle extension che aveva sfoggiato in Honduras. Insomma, Vera sa come farsi notare e durante la finale del reality che ha segnato il suo ritorno in tv lo ha dimostrato per l'ennesima volta. In quanti avrebbero il coraggio di indossare un capo tanto "auto-referenziale"?