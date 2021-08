Venezia 78, da Kristen Stewart a Penelope Cruz: le 5 dive più attese sul red carpet Da Kristen Stewart nei panni di lady Diana a Jamie Lee Curtis, Leone d’oro alla carriera, passando per Maggie Gyllenhaal che debutta alla regia: ecco le dive da tenere d’occhio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Donne che spiccano per il talento, per lo stile unico o per la personalità ribelle.

A Venezia torna il grande cinema internazionale, con il suo parterre di dive e ospiti vip sul red carpet. Dal 1 all'11 settembre torna una nuova edizione della Mostra del Cinema (qui il programma completo). Al Lido sono già arrivati i primi ospiti inclusa Serena Rossi, madrina dell'evento, elegantissima in total white con la frangetta. Venezia è da sempre anche una formidabile passerella glamour: gli stilisti fanno a gara per "esserci" vestendo attrici e registe. Quest'anno non mancano le star, da Kirsten Dunst a Isabelle Huppert, da Kristen Stewart a Penelope Cruz. Qualcuno vocifera anche che arriverà Jennifer Lopez, al braccio di Ben Affleck. Intanto ecco cinque star da tenere d'occhio (e non solo per i look).

Kristen Stewart

Il 3 settembre è la data da cerchiare in rosso: verrà presentato Spencer, il film di Pablo Lorrain su lady Diana. Protagonista Kristen Stewart che avrà il difficile compito di restituire la grazia e la fragilità della principessa di Galles. Lei è tra le più attese sul red carpet: ribelle e trasformista, è passata dai mini abiti scintillanti agli anfibi (e viceversa). Sul tappeto rosso non manca mai di stupire: ricordate quando a Cannes tolse le scarpe con il tacco e camminò scalza? Due anni fa a Venezia arrivò con un look androgino: pantaloni, pullover e scarpe stringate. Quest'anno si lascerà guidare da un'icona di stile come lady D?

Kristen Stewart sul red carpet nel 2019

Anya Taylor-Joy

Anche la "Regina degli scacchi" sbarca a Venezia: dopo il successo della serie Netflix l'attrice argentina naturalizzata britannica torna sul grande schermo come protagonista del film Last Night In Soho. Nella pellicola di Edgar Wright interpreta una ragazza in grado di viaggiare nel tempo, tra il presente e la Londra anni Sessanta. Chissà se il mood "Swinging London" ispirerà il suo look anche sul red carpet.

Anya Taylor–Joy in Dior

Penelope Cruz

La musa di Pedro Almodovar Penelope Cruz sarà tra le prime ad arrivare a Venezia per il film d'apertura "Madres paralelas", dove Cruz interpreta una madre alle prese con i problemi piccoli e grandi della vita. L'attrice sarà al Lido con il marito Javier Bardem (che è qui per la presentazione del film Dune di Denis Villeneuve). I due sono sposati da 11 anni: proprio a Venezia furono paparazzati insieme quando ancora la loro relazione era segreta, al matrimonio di Salma Hayek. Nel 2017 erano alla Mostra del cinema di Venezia per presentare Loving Pablo, uno dei film che hanno girato insieme: bellissimi e teneri sul red carpet, sono la coppia più attesa (Jennifer Lopez e Ben Affleck permettendo).

Penelope Cruz

Maggie Gyllenhaal

L'attrice Maggie Gyllenhaal (sorella dell'attore Jake) arriva a Venezia in veste di regista: il suo primo film girato dietro alla macchina da presa, The Lost Daughter, è tra quelli da non perdere. Innanzitutto perché è tratto dal romanzo La figlia oscura di Elena Ferrante, poi perché nel cast recitano Olivia Colman, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. Quest'anno le registe donne in concorso sono cinque, tra cui Jane Campion, che con Lezioni di Piano vinse la Palma d'Oro e un Oscar. A Cannes l'abbiamo vista splendere in Gucci: per la passerella al Lido sceglierà sempre un designer italiano?

Maggie Gyllenhaal

Jamie Lee Curtis

L'attrice americana, 62 anni, arriva a Venezia per presentare Halloween Kills e per ricevere il Leone d’oro alla carriera. Attivista e filantropa, da sempre è impegnata in diverse cause che riguardano le donne e i diritti della comunità LGBTQ+. Tra le prime a sdoganare i capelli grigi, sul red carpet è sempre elegante e sofisticata senza sforzo. Noblesse oblige: l'attrice è anche baronessa, un titolo ricevuto dopo il matrimonio.