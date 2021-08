Serena Rossi arriva al Festival di Venezia 2021: il debutto da madrina è in bianco e con la frangia Serena Rossi è arrivata a Venezia, sarà lei la madrina della 78esima edizione del Festival del Cinema e di sicuro darà prova di essere una vera e propria regina di stile. Il debutto al Lido è stato all’insegna del nota white e con un hair look decisamene rinnovato.

A cura di Valeria Paglionico

Serena Rossi sarà la protagonista indiscussa della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia che si terrà dall'1 all'11 settembre 2021. È stata scelta come madrina di quest'anno e, oltre a calcare ogni sera l'ambito red carpet, condurrà anche le cerimonie di aperture e di chiusura dell'atteso evento. Oggi per lei è stata una giornata importante: è arrivata al Lido, dando così il via a questa nuova e soddisfacente esperienza. Per un appuntamento tanto importante poteva mai rincunciare allo stile? Assolutamente no. Il suo primo shooting fotografico è stato all'insegna del total white e con un dettaglio "insolito" nell'hair look.

Il completo bianco di Serena Rossi a Venezia

Che madrina sarà Serena Rossi? A giudicare dal primo look sfoggiato a Venezia, di sicuro dimostrerà di essere una regina di eleganza e di stile. L'arrivo al Lido è stato all'insegna del total white, per l'occasione l'attrice ha puntato sulla raffinatezza senza tempo di Re Giorgio Armani, sfoggiando un completo di classe, formale e sobrio. Ha indossato una camicia bianca portata con le maniche scorciate, l'ha abbinata a un paio di pantaloni palazzo a vita alta che hanno slanciato ed esaltato la silhouette. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole tondi, un orologio di Baume & Mercier e dei preziosi gioielli Cartier.

Serena Rossi in Giorgio Armani

Serena Rossi, l'arrivo a Venezia col nuovo look

Qual è il dettaglio che ha fatto davvero la differenza nel primo look veneziano di Serena Rossi? L'hair look. L'attrice napoletana si è presentata al Lido in una versione rinnovata e glamour. Se fino a qualche giorno fa portava i capelli lunghi e con la fila centrale, ora le cose sono cambiate. Ha seguito il trend della frangia a tendina, coprendo la fronte con un ciuffo portato leggermente aperto sulla parte centrale e dei capelli più lunghi che le contornano il viso. Avendo optato per un elegante raccolto, non ha dato altre anteprime sul taglio, anche se probabilmente, nonostante le scalature, non ha rinunciato alle lunghezze.

Leggi anche Serena Rossi presenta Canzone Segreta: il look per il debutto è col tailleur bianco e le scarpe fucsia