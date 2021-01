La presenza di Valentino nel calendario della Fashion Week parigina quest'anno ha un risvolto nuovo: la Maison ha annunciato infatti che la collezione Code Temporal Haute Couture verrà presentata non da Parigi come da tradizione, bensì da Roma. La sfilata si terrà martedì 26 gennaio alle ore 15.00, in una splendida location romana: la Sala Grande della Galleria Colonna. Il ritorno in Italia di Valentino è importantissimo, soprattutto nel quadro generale di crisi della moda di questo periodo: è un grande segnale di rinascita, fiducia e orgoglio. Lo stilista era solito sfilare dalla capitale francese, è così da anni. Stavolta, invece, torna nella sua patria e lo fa anche Pierpaolo Piccioli, il Direttore creativo della Maison, originario proprio della capitale.

Valentino porta a Roma la sfilata dell'Haute Couture

La speciale presentazione della collezione Alta Moda è frutto del lavoro del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli e dell'artista britannico Robert Del Naja dei Massive Attack. La performance avrà un formato digitale, nel rispetto della situazione attuale che ancora non consente di svolgere eventi dal vivo come di consueto, alla presenza di pubblico e giornalisti. Nella nota diffusa dalla Maison si legge: "Questi tempi senza precedenti che il mondo sta affrontando e il continuo aggiornamento sulle normative Covid 19, hanno portato a riconsiderare come presentare le proprie collezioni in uno scenario completamente sicuro". E si erano svolte in quest'ottica anche le sfilate Primavera/Estate 2021, in scena eccezionalmente da Milano in formato phygital. La location scelta stavolta è di grande prestigio e sarà anche protagonista della realizzazione di un film a cura di Robert del Naja che racconterà proprio tutto il processo dell'haute couture.

Sala Grande di Galleria Colonna, tripudio di arte e bellezza

Il Guercino, Jacopo Tintoretto, Francesco Salviati, Salvator Rosa, Guido Reni: sono solo alcuni dei grandi autori delle opere che donano ricchezza e prestigio alla Sala Grande di Galleria Colonna. Quest'ultima vanta oltre 300 anni di storia: commissionata a metà 1600 e inaugurata nell’anno 1700, è un vero e proprio gioiello del barocco romano. Trova la sua massima espressione proprio nella sua Sala Grande. Specchiere, dipinti, sculture, arredi preziosi: qui c'è il cuore delle collezioni artistiche, tutte perfettamente conservate. Passeggiare in questa Sala è una vera e propria immersione in un'epoca storica dove l'esaltazione della bellezza era un elemento essenziale, lo stesso che da decenni caratterizza una delle Maison più rinomate al mondo, orgogliosamente italiana.