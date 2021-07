Valentina Nulli Augusti da giovane: com’era l’ex fidanzata di Tommaso prima del successo Valentina Nulli Augusti è stata tra le protagoniste di Temptation Island 2021, il programma di Canale 5 che ha visto la fine della sua storia con Tommaso Eletta, il fidanzato più giovane di lei di 19 anni. In tv l’abbiamo vista sempre procace e appariscente ma, ora che ha riaperto il profilo social, è possibile ammirare le sue foto del passato: ecco com’era da giovane.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Nulli Augusti è stata una delle protagoniste dell'edizione 2021 di Temptation Island, il reality dedicato ai sentimenti che ha segnato la fine della sua storia con Tommaso Eletti, il fidanzato più giovane di lei di 19 anni. Nonostante la differenza di età, i due erano innamoratissimi, hanno deciso di partecipare al programma a causa della gelosia ossessiva di lui ma, non appena quest'ultimo ha visto alcune scene che non gli sono piaciute, si è gettato tra le braccia della single Giulia, tradendo la compagna in diretta tv. Su Canale 5 abbiamo sempre visto Valentina procace e sensuale ma in quanti sanno com'era prima del successo?

La foto di Valentina di Temptation Island da giovane

Temptation Island 2021 è terminato e i suoi protagonisti hanno potuto riaprire i loro profili social ufficiali. Valentina è stata una tra le prime a farlo e, oltre ad aver rivelato alcune vecchie foto in compagnia dell'ex fidanzato Tommaso, ha lasciato ammirare ai fan anche alcuni momenti inediti del suo passato. Dopo gli scatti in abito da sposa risalenti al matrimonio con l'ex marito Stefano Pagani, sono emerse anche delle immagini della sua giovinezza. All'epoca aveva solo 19 anni e si trovava con un'amica al mare.

A 19 anni Valentina Nulli Augusti aveva già il seno procace

Com'era il suo aspetto? Valentina vantava sempre la stessa espressione sensuale e lo stesso corpo da urlo e, come se non bastasse, aveva già un seno procace, a prova del fatto che non si sarebbe servita di alcun ritocchino. Fin da quando è apparsa per la prima volta a Temptation Island, in molti hanno parlato di presunti interventi di chirurgia sia alla bocca che al décolleté ma l'ex fidanzata di Tommaso ha preferito non smentire e non confermare, mantenendo così un certo riserbo sulla questione. Nei prossimi giorni posterà nuove foto del suo passato?