Valentina Nulli Augusti, dal matrimonio a Temptation Island: com’era l’abito da sposa dell’ex di Tommaso Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, ha riaperto il profilo Instagram dopo l’esperienza a Temptation Island. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le foto del primo matrimonio con l’ex marito Stefano Pagani: ecco cosa indossò per il suo grande giorno.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Nulli Augusti è una delle fidanzate che hanno partecipato a Temptation Island 2021, ha deciso di affrontare il "viaggio nei sentimenti" al fianco di Tommaso Eletti, il compagno di 19 anni più giovane. Sebbene abbia detto addio all'esperienza su Canale 5 nelle prime puntate, visto che il ragazzo l'ha tradita nei primi giorni con la single Giulia, è riapparsa nell'ultimo appuntamento con il programma, confermando che al momento la storia con Tommaso è finita. I fan curiosi, però, saranno lieti di sapere che ha riaperto il suo profilo social, rivelando dei dettagli inediti del suo passato: in quanti avevano mai visto le sue foto in abito da sposa? Ecco com'è cambiata da allora a oggi.

Il matrimonio con Stefano Pagani nel 2014

Sebbene Valentina abbia partecipato a Temptation Island al fianco di Tommaso, una delle storie più importanti della sua vita risale a molto prima dell'incontro con il ventenne romano. Dal 2014 al 2016 è stata legata a Stefano Pagani ed era così innamorata da essere arrivata a compiere il grande passo del matrimonio. Dai social si apprendono alcuni dettagli inediti di quel grande giorno: per celebrare l'unione venne organizzato un rito religioso nella Chiesa Di San Pietro In Montorio a Roma, mentre i festeggiamenti continuarono nel Casale Antica Cassia con gli amici più cari della coppia.

Valentina Nulli Augusti indossa l’abito da sposa con il lunghissimo velo

Valentina Nulli Augusti, l'abio bianco di pizzo con la maxi scollatura

Valentina non rinunciò al tradizionale abito bianco per le nozze del 2014, sfoggiando un vestito principesco con la gonna lunga in raso e pizzo e il corpetto con le maniche lunghe e trasparenti e una profonda scollatura col décolleté. Per completare il tutto la sposa optò per un maxi velo di diversi metri, anche se lo indossò solo in chiesa, preferendo rimanere con i capelli biondi sciolti durante il party serale. La Nulli Augusti all'epoca avrebbe mai immaginato che quella storia sarebbe arrivata al capolinea nel giro di due anni? L'unica cosa certa è che continua a conservare quegli scatti sul profilo social, a prova del fatto che lo considera ancora uno dei momenti più emozionanti della sua vita.