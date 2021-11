House of Gucci, i look delle star alla prima milanese: la Gregoraci in verde, Bianca Guaccero piumata Lo scorso weekend a Milano si è tenuta la prima di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga. Barbara D’Urso, Bianca Guaccero, Valentina Ferragni, Elisabetta Gregoraci: l’evento si è trasformato in una vera e propria parata di star. Ecco chi ha firmato i loro look da red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la promozione internazionale di House of Gucci, il film di Ridley Scott che vede Lady Gaga interpretare Patrizia Reggiani, la donna accusata di aver commissionato l'omicidio del marito Maurizio Gucci. Lo scorso weekend l'attesa première è andata in scena al The Space Cinema Odeon di Milano e le star che vi hanno partecipato sono state moltissime, da Barbara D'Urso a Elisabetta Gregoraci, fino ad arrivare a Bianca Guaccero e a Valentina Ferragni. Se la diva Lady Germanotta ha puntato su un audace abito rosso firmato Versace, le celebrities del nostro paese si sono sfidate a colpi di stile tra piume, look logati e trasparenze audaci.

I look con le piume di Barbara D'urso e Bianca Guaccero

Sul red carpet della prima milanese di House of Gucci hanno trionfato le piume: Bianca Guaccero, Barbara D'Urso, Anna Dello Russo, queste sono solo alcune delle star che hanno puntato su questo dettaglio audace e glamour.

Barbara D’Urso in Gucci

La conduttrice di Detto-Fatto ha sfoggiato un minidress di Amen, un modello piumato e con il reggiseno tempestato di perle, abbinato a una mini bag sempre di piume. La D'Urso ha invece osato con un cappottino giallo di pelo firmato Gucci (e borsa di pelle con l'iconica doppia G in vista), mentre Anna Dello Russo ha "imitato" Victoria dei Maneskin con i manicotti piumati in total pink.

Anna Dello Russo in Gucci

La logo mania trionfa sul red carpet

Qual è il miglior modo per celebrare l'arrivo di House of Gucci al cinema? Con un look logato, proprio come fatto dalle star alla première milanese. Valentina Ferragni per il red carpet ha scelto una maxi gonna rossa con lo spacco laterale che rivelava dei collant con la doppia G (coordinati ai guantini trasparenti), Elisabetta Gregoraci ha optato per un completo verde bosco con giacca e bermuda decorato con l'iconico logo all-over. Più "sobria", invece, Emma Marrone, che ha abbinato pantaloni a zampa, zeppe e cappello a falda larga a una giacca di pelle con la doppia G incisa su tutta la silhouette.

Valentina Ferragni in Gucci

Da Tommaso Zorzi a Ilary Blasi, le star che non hanno indossato capi Gucci

Nonostante il film di Ridley Scott renda omaggio a una delle Maison italiane più famose al mondo, alcune celebrities alla prima non hanno voluto sfoggiare un look "a tema", hanno preferito puntare su altre griffe, apparendo ugualmente eleganti e sofisticate. È il caso di Paola Di Benedetto, super bon-ton con un minidress col colletto Peter Pan di Alessandra Rich, di Roberta Ruiu (ex Lollipop), apparsa splendida in nero con indosso una creazione Valentino Couture vintage, di Ilary Blasi, che ha indossato un outfit total black con cintura logata di Chanel. Come non fare riferimento a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che per il loro primo tappeto rosso di coppia hanno sfoggiato dei completi con cappotti coordinati di Vivienne Westwood? Insomma, la première di House of Gucci è stata una vera e propria parata di star: chi si aggiudica il titolo di più chic?