Valentina Comelli prima e dopo Il collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Valentina Comelli è una delle protagoniste della sesta edizione de Il collegio, il reality di Rai 2 che quest’anno ha catapultato un gruppo di ragazzi in una scuola degli anni ’70. Oggi la vediamo in tv in divisa e con dei capelli sulle sfumature del rosa ma com’era prima del programma? Ecco le foto della trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la sesta edizione de Il collegio, il docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che vengono catapultati in una scuola del passato. Quest'anno il programma è ambientato nel 1977 all'interno del Convitto Regina Margherita di Anagni, dove, come da tradizione, non mancano le restrizioni e le regole ferree. Tra le protagoniste c'è anche Valentina Comelli, una 15enne con la passione per gli hair look originali e colorati. Oggi la vediamo in tv con indosso le rigorose divise dell'istituto ma com'è nella vita reale? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Chi è Valentina Comelli

Valentina Comelli ha 15 anni, viene da Zone, un piccolo paese di montagna in provincia di Brescia, ed è tra le protagoniste della nuova edizione de Il collegio. Ha due fratelli ed è fidanzato con Marco Lorandi da circa un anno. Sebbene a primo impatto sembri timida, in verità nascono un carattere molto vivace e impegnativo (a rivelarlo è stata la sua mamma in un'intervista rilasciata al programma).

Valentina al momento sembra non avere alcuna intenzione di lavorare nell'azienda agricola di famiglia in futuro, anche se non perde occasione per scattarsi dei selfie con le capre. Perché ha voluto partecipare a Il collegio 6? Per rendere felice la sua mamma.

Valentina Comelli mostra i suoi capelli naturali nel 2019

Tutti look di Valentina Comelli prima de Il Collegio

Com'era Valentina Comelli prima del reality? Sebbene abbia solo 15 anni è già cambiato moltissimo, basti pensare al fatto che ha la passione per gli hair look estermi. Nel 2019, quando puntava tutto su un'acconciatura naturale, portava i capelli lunghi con delle sfumature bionde. Successivamente ha cominciato a sperimentare le tinture e i tagli più svariati: è partita da un long bob nero corvino ed è arrivata al caschetto platino. Dopo l'esperienza televisiva diventerà protagonista di un nuovo "colpo di testa"?

Valentina Comelli con i capelli viola prima de Il collegio 6

Valentina Comelli con i capelli rosa a Il Collegio

Valentina Comelli è molto attiva sui social: non ha solo un profilo Instagram ma anche un account su TikTok e in entrambi i casi conta migliaia di followers. Oggi siamo abituati a vederla in divisa scolastica su Rai 2 ma com'è fuori dal reality? Lo scorso giugno ha tinto i capelli di viola e col passare del tempo si sono sbiaditi, diventando fucsia. Anche a Il collegio non ha rinunciato all'originale chioma, anche se decisamente più scura rispetto all'inizio. I professori le consentiranno di sfoggiare una chioma tanto audace in aula?