Matteo Palazzo a Il collegio 6: com’è lo studente fuori dal programma

Continua la sesta edizione de Il collegio, il docu-reality di Rai 2 che catapulta in una scuola del passato un gruppo di ragazzi ribelli. Quest'anno è ambientato negli anni '70, la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni ma, complici le numerose espulsioni che si sono avute dal debutto a oggi, ultime tra tutte quelle di Simone Casadei e Davide Maroni, sono arrivati due nuovi allievi. Matteo Palazzo è uno di loro, ha 16 anni, è di origini italo-americane e fin dal primo momento si è distinto per originalità grazie ai suoi capelli viola.

Chi è Matteo Palazzo

Matteo Palazzo è uno dei nuovi alunni de Il collegio 6: è nato a Parigi da genitori italiani, ha 16 anni e vive in Francia, dove frequenta il Lycée International de Saint-Germain-en-Laye della capitale. È uno sportivo, ama il tennis e, complici le sue conoscenze poliglotte, è uno studente modello. È socievole e tranquillo tra i banchi di scuola ma va alla ricerca di nuove esperienze. Com'è la sua fidanzata ideale? Gli basta che sia gentile e simpatica. Ha un profilo Instagram e un profilo Twitch, su cui però non è molto attivo, ma, a giudicare dalle pochissime foto postate, non ha la passione per i social.

Matteo Palazzo con i capelli multicolor

Lo stile di Matteo Palazzo fuori da Il collegio

Il tratto distintivo di Matteo Palazzo sono i capelli colorati, ha tinto la chioma con delle sfumature tra il prugna e il viola per distinguersi dal fratello gemello, la porta corta ma con un ciuffo vaporoso e fluente. Non sorprende che fin dall'ingresso a Il collegio i compagni di classe non abbiano esitato a commentare il suo hair look, dicendo: “Che bei capelli!”, “Shockissimi, tanta roba!” . Com'è il suo stile nella vita reale? ma le sneakers, i jeans e le felpe col cappuccio come la maggior parte dei teenager della sua generazione.

La trasformazione di Matteo Palazzo

Come da tradizione, anche Matteo Palazzo è stato costretto a indossare la divisa non appena entrato a Il collegio e ora su Rai 2 appare sempre elegantissimo in giacca e cravatta. Avendo una chioma lunga e dallo stile "ribelle", è stato sottoposto al tanto temuto taglio di capelli e ha dunque dovuto dire addio al suo tanto amato ciuffo viola. Ora è castano e sfoggia un taglio corto che gli dona molto. Una volta terminato il programma tornerà a osare con le tinture? Come lui stesso ha dichiarato nel video di presentazione, ama cambiare e non si esclude che lo faccia per davvero.