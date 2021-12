Anastasia Podeschi al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Anastasia Podeschi è la studentessa romagnola di 16 anni che partecipa alla sesta edizione de Il collegio. Ha un carattere forte, ama litigare ed è molto permalosa. Com’è fuori dal programma? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il collegio 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il collegio 6 volge al termine ma le sorprese non mancano nelle puntate del martedì sera. Questa edizione del docu-reality di Rai 2 è ambientata nel 1977, la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove i ragazzi passano le loro giornate tra lezioni, regole ferree e restrizioni. Tra le protagoniste c'è una ragazza romagnola, si chiama Anastasia Podeschi, ha 16 anni ed è la "ribelle" del gruppo. Come da lei stessa dichiarato, si diverte a litigare e non sorprende che si sia scontrata duramente con la collega Rebecca Parziale. Com'è fuori dal programma? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Chi è Anastasia Podeschi

Anastasia Podeschi ha 16 anni, viene da Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, ed è diventata nota per essere tra le protagoniste de Il collegio 6. Fin dal video di presentazione si è definita una ragazza testarda, permalosa, che non ha peli sulla lingua. Ha un carattere tosto, non ha paura di rispondere a tono ai professori e non sopporta la monotonia. Come da lei stessa dichiarato, si diverte a litigare con gli altri, basti pensare al fatto che durante il docu-reality di Rai 2 è diventata protagonista di un duro scontro con Rebecca Parziale. Non si sa se sia fidanzata o meno, sui profili social non fa riferimento a nessuna persona speciale.

Anastasia Podeschi a Il collegio

Lo stile di Anastasia Podeschi a Il collegio

I ragazzi de Il collegio, a prescindere dell'edizione del reality a cui partecipano, sono sempre costretti a indossare le divise fornite dalla produzione durante il programma. Anastasia Podeschi non fa eccezione e su Rai 2 è sempre apparsa in camicia bianca, gonna a pieghe e foulard rosa intorno al collo. Come da tradizione, si è dovuta sottoporre al tanto temuto taglio di capelli e ad oggi sfoggia un caschetto sbarazzino che le dona molto (e che nella scuola porta quasi sempre legato in una mini coda di cavallo).

Leggi anche Cristiano Karol Russo, la trasformazione prima e dopo Il collegio

Anastasia Podeschi con i capelli biondi

La trasformazione prima e dopo Il collegio di Anastasia Podeschi

Nella vita "reale", però, l'aspetto e lo stile di Anastasia Podeschi è molto diverso e a dimostrarlo è il suo profilo social. Se nella scuola di Rai 2 predilige i look acqua e sapone, nella quotidianità non esce mai senza trucco, anche se opta sempre per qualcosa di molto naturale, esaltando gli occhi con un tocco di eye-liner e mascara. In passato, inoltre, portava i capelli biondi, mentre ora è tornata al castano, ma il dettaglio che la rende decisamente diversa è la passione per i piercing. Ne ha due molto evidenti, uno al setto, l'altro sulla lingua, ma a Il collegio ha dovuto toglierli.