Vacanze finite per Jennifer Lopez, il ritorno a lavoro è fluo con l’abito cut-out Jennifer Lopez è tornata a lavoro dopo la vacanza italiana con Ben Affleck. Per presentare la nuova collezione della sua linea beauty ha dato il meglio di lei in fatto di look: ha seguito il trend dei colori neon, sfoggiando un sensualissimo abito cut-out che ha esaltato la forma da urlo.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Jennifer Lopez: dopo aver annullato il matrimonio con Alex Rodriguez, la popstar è tornata con l'ex fidanzato Ben Affleck e con lui si è goduta una vacanza tutta italiana a bordo di un mega yacht. Se fino a qualche tempo fa i due avevano preferito vivere il ritorno di fiamma lontano dai riflettori, ora non si nascondono più e non perdono occasione per mostrarsi fianco a fianco sui social tra baci appassionati e gesti romantici. Con l'estate che volge al termine, però, la popstar è stata costretta a rimettersi a lavoro e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

Jennifer Lopez segue il trend dei colori neon

J.Lo non è solo una delle cantanti e attrici più amate al mondo, da qualche tempo è diventata anche una vera e propria imprenditrice fondando un brand beauty che porta il suo nome. Per annunciare il lancio di una esclusiva collezione di cosmetici realizzati in collaborazione con Sephora si è scattata alcuni selfie super trendy. Il ritorno a lavoro della star è stato all'insegno del glamour, basti pensare al fatto che ha seguito due delle manie fashion più gettonate degli ultimi tempi, quella dei colori neon e dei tagli cut-out lungo la silhouette. Ha infatti indossato un vestito "seconda pelle" di David Koma, un modello a costine verde neon con le maniche lunghe, i bottoncini frontali e un foro "rivelatore" all'altezza del ventre.

Il trucco glow di J.Lo

Per completare il tutto la Lopez ha aggiunto degli orecchini di diamanti firmati Vrai, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un mezzo raccolto, così da mettere in risalto l'impeccabile make-up glow con lucidalabbra, blush, ciglia finte e ombretto sui toni del marrone . Sebbene abbia superato i 50 anni, la popstar vanta ancora un viso liscio e levigato, tanto da poter fare tranquillamente invidia alle colleghe molto più giovani. In quante prenderanno ispirazione dal suo look neon per il ritorno a lavoro?