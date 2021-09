Úrsula Corberó rilancia il mullet: il taglio più trendy del momento è quello di Tokyo de La Casa di Carta Úrsula Corberó è l’attrice che interpreta Tokyo ne La Casa di Carta e, complice il successo della quinta serie appena arrivata su Netflix, è seguitissima sui social, dove sta dettando legge con il suo taglio di capelli. Si chiama mullet cut, si ispira agli anni ’80 e ha tutte le carte in regola per diventare il must-have del prossimo autunno.

A cura di Valeria Paglionico

La Casa di Carta è tornata, la serie spagnola che spopola su Netflix è arrivata alla sua quinta stagione: nonostante sia stata lanciata solo da poche ore, sono già moltissimi coloro che l'hanno completata e che ora non possono fare a meno di attendere il gran finale. Tra le protagoniste indiscusse e ormai "veterane" c'è Tokyo, alias Úrsula Corberó, che ancora una volta è riuscita a dettare legge in fatto di stile. Complice il successo del suo personaggio, sta diventando sempre più richiesto il mullet cut, l'iconico taglio di capelli scalato e con la micro frangia ispirato agli anni '80. Diventerà il must-have del prossimo autunno?

Il taglio di capelli di Tokyo è ancora il più trendy

Il personaggio di Tokyo si è evoluto non poco nel corso delle diverse stagioni de La Casa di Carta ma c'è un dettaglio di stile a cui non ha mai rinunciato negli anni: i capelli corti e la frangia mini. Se nel primo capitolo portava il caschetto, successivamente ci ha dato un taglio netto passando al mullet cut. Ancora oggi, nonostante qualche "colpo di testa" con delle rasature più accentuate sui lati, l'acconciatura scalata ispirata agli anni '80 contraddistingue l'alter ego di Úrsula Corberó. Considerando che è tra le protagoniste più amate della serie, sono in moltissime coloro che si ispirano al suo hair look nella loro vita quotidiana. Dopo il successo della quinta stagione, dunque, non si esclude che il "taglio del pollo" torni di moda.

Il mullet cut di Tokyo

A chi sta bene il mullet cut?

Il mullet cut è il taglio scalatissimo ispirato agli anni '80 diventato ormai un must-have. Essendo molto audace e rock, viene naturale chiedersi: a chi sta bene? Sebbene sia versatile e genderless, non è per tutti. Essendo appariscente e dall'animo ribelle, si adatta alla perfezione alle personalità forti, dunque chi è introverso e non ama a stare al centro dell'attenzione farebbe bene a puntare su altro. Per quanto riguarda la tipologia del viso, dona a chi ha un volto rettangolare e piccolo o "a diamante", l'ideale è rifinirlo con un ciuffo a tendina, con una frangia mini o con delle punte più lunghe sui lati. Come portarlo? Gli animi "strong" possono sfoggiare delle pieghe lisce, mentre chi vuole aggiungere un tocco sbarazzino farebbe bene a preferire delle onde naturali che ne ingentiliscono le linee.