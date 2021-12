Ursula Corberó dice addio al look di Tokyo: alla prima de La casa di carta con baby hair e abito cut Ursula Corberó ha partecipato alla prima dell’ultimo capito de La casa di carta e per l’occasione ha cambiato look in modo drastico. L’attrice ha detto addio al mullet e alle tute rosse di Tokyo: ha sfilato sul red carpet con una nuova acconciatura e un sinuoso abito cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

La casa di carta, la serie spagnola che ha spopolato su Netflix negli ultimi anni, è arrivata al suo capito finale: il 3 dicembre la nota piattaforma di streaming rilascerà le puntate conclusive della quinta stagione. Sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di scoprire che fine faranno gli ormai leggendari rapinatori di banca con le maschere di Dalì ma, nell'attesa che arrivi l'ora X, possono consolarsi con il red carpet della première tenutasi ieri sera a Madrid. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Ursula Corberó: l'attrice ha detto definitivamente addio a Tokyo presentandosi all'evento con un look inedito.

Il nuovo look di Ursula Corberò

Il primo capito della stagione finale de La casa di carta si è concluso con la morte di Tokyo, la narratrice, che si è lasciata saltare in aria per salvare i "compagni di viaggio". Nonostante probabilmente non sarà presente nelle ultime puntate, ha partecipato lo stesso all'attesa première che si è tenuta ieri sera a Madrid. L'attrice ha sfilato sul red carpet al fianco dei colleghi ma è apparsa decisamente irriconoscibile. Ha detto addio al caschetto con la mini frangia e al mullet, le due pettinature iconiche di Tokyo, e ha sfoggiato uno chignon tiratissimo con i baby hair che le cadevano sulla fronte. Così facendo ha messo in risalto i lineamenti del viso e il trucco dai toni naturali con la linea di eye-liner leggermente più marcata.

Tokyo e Rio sul red carpet della prima de La casa di carta

Ursula Corberò in nero alla prima

Negli ultimi anni Ursula Corberó ha dimostrato di essere un'icona di bellezza e di stile e alla prima de La casa di carta non ha deluso le aspettative dei fan. Si è presentata sul red carpet in total black con indosso un sinuoso abito firmato Saint Laurent, un modello aderente con le maniche lunghe, un mini spacco laterale e dei tagli cut-out lungo il fianco sinistro. Per completare il tutto ha scelto degli scintillanti orecchini a forma di fiore e un paio di sandali neri con maxi tacco e plateau, modello must-have di stagione. Insomma, sono lontani i tempi del caschetto e delle tute rosse di Tokyo: l'attrice ha detto definitivamente addio al suo personaggio con una svolta fashion drastica e glamour.