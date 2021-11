Una vera regina si riconosce anche dal make up: il segreto di Kate Middleton è il blush sulle guance Il make up di Kate Middleton è sempre molto naturale. La duchessa non punta né su occhi né su labbra: il focus è tutto sulle guance, enfatizzante dal blush.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kate Middleton

Uno dei motivi per cui Kate Middleton è così amata e ammirata in tutto il mondo è il suo portamento. La duchessa vanta un’eleganza senza pari, sia nelle occasioni più formali in cui è richiesto il rispetto di una una certa etichetta sia in quelle meno formali, dove riesce a lasciarsi andare ma senza mai perdere di vista ciò che il suo ruolo comunque le impone. Educata, posata, gentile, sempre sorridente: sembra sia nata per fare la regina, titolo che le tocca di diritto e che sembra ormai davvero pronta ad incarnare. In tutti questi anni si è imposta come icona di stile al punto da coniare l’espressione ‘effetto Kate’: ciò che indossa va immediatamente sold out. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha uno sconfinato armadio fatto solo di abiti di lusso: innanzitutto quando può tende a riciclare alcuni capi, andando contro inutili sprechi, e poi è una fan dei capi low cost, sempre copiatissimi. Ma c'è anche un'altra cosa del suo look che attira sempre molta attenzione: il suo make up. La duchessa non esagera mai e sa benissimo come valorizzare il proprio viso, in particolare puntando su un prodotto ben preciso.

Come si trucca Kate Middleton

Ha sfoggiato abiti di qualunque Maison, l’abbiamo vista in jeans e in abito da sera, col blazer low cost e con i cappotti griffati: ma avete mai visto la duchessa di Cambridge con un rossetto rosso fuoco sulle labbra, magari a un evento ufficiale? No! Il make up di Kate Middleton è sempre lo stesso da anni e non contempla alcuna eccezione, né su labbra né su occhi.

in foto: Kate Middleton

Sì ad ombretto e matita, ma mai smokey eyes elaborati. Piuttosto, lei punta molto sulle sopracciglia folte, per dare intensità allo sguardo. I rossetti che ama di più sono quelli nude. Non a caso la make up artist britannica Charlotte Tilbury ha realizzato una linea in suo onore, con prodotti in tre tonalità neutre tra rosato e rosso, come quelle che di solito sfoggia la duchessa. Il vero must della moglie del principe William, però, è il blush!

in foto: Kate Middleton

Il blush è il tocco immancabile per un viso fresco e luminoso. Dona alle guance un colorito salutare e ciascuna ha un proprio metodo di applicazione. La stesura fa la differenza nella resa finale, così come la consistenza del prodotto (crema, polvere) e lo strumento di applicazione (dita, spugnetta bagnata, pennelo). C’è chi ama l’effetto ‘pelle scottata dal sole’ per esempio: alla Bella Poarch, per intenderci, che ha reso iconico e inconfondibile il suo look attraverso questo dettaglio.

C'è poi chi invece preferisce un effetto più naturale e nude. Questo è proprio il caso di Kate Middleton, che tende ad applicare il prodotto in una tonalità rosata per scolpire la parte centrale del viso seguendo le strutture ossee naturali, dandogli un immediato effetto lifting. Sfuma poi abbondantemente il fard estendendolo dallo zigomo alle orecchie, ma senza scendere al di sotto delle guance. Il risultato è impeccabile: da vera (quasi) regina!