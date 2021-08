Bella Poarch, la star di TikTok spiega come realizzare il suo iconico look ‘pelle scottata dal sole’ “M to the B” è il video che ha reso famosissima Bella Poarch su TikTok. La clip è diventata virale in breve tempo, merito della mimica facciale unica della tiktoker. Impossibile toglierle gli occhi di dosso e impossibile non notare l’inconfondibile dettaglio del suo look, un caratteristico effetto ‘pelle scottata dal sole’.

A cura di Giusy Dente

Immaginate di svegliarvi una mattina e di scoprire, sotto il vostro ultimo video di TikTok realizzato così per scherzo e in modo del tutto improvvisato, milioni di likes. Esattamente questo è successo a Bella Poarch, diventata un vero e proprio fenomeno virale sui social da un giorno all'altro. Il suo video M to the B risale a un anno fa e ha fatto letteralmente il giro del mondo. Da allora la sua vita è cambiata: oggi vanta 13 milioni di follower su Instagram e ben 79 su TikTok. Li ha voluti ringraziare tutti riproponendo la clip da cui tutto ha avuto inizio. Ad attirare l'attenzione ora come allora è sicuramente la mimica facciale della ragazza, fatta di piccolissimi e impercettibili movimenti a tempo di musica. Si dice, infatti, che sia capace di ballare unicamente col volto. Ma la ventenne ha anche un look molto particolare, l'ormai caratteristico ‘Bella look'. Ha spiegato lei stessa come ottenere quell'iconico effetto di pelle scottata dal sole.

Come si trucca Bella Poarch

A un anno esatto di distanza dalla pubblicazione di M to the B, che ha reso Bella Poarch una celebrità, la ventenne ha spiegato come realizzare il look di quel video, ribattezzato appunto ‘Bella look'. La caratteristica della tiktoker, infatti, è quella di sfoggiare un trucco sempre molto naturale, puntando però su un elemento capace di attirare l'attenzione. Non enfatizza gli occhi né le labbra, ma realizza un effetto ‘pelle scottata dal sole' appena sotto gli occhi e sopra lo zigomo, arrossando leggermente anche il naso.

Bella Poarch

"Il trucco è non metterlo troppo vicino, troppo sotto agli occhi. Così sembra che hai appena preso il sole" ha spiegato a Vogue, sconsigliando di utilizzare i pennelli. "Secondo me è meglio usare le dita, perché riesci a controllare quanto ne metti. Lo puoi far sembrare naturale" ha detto, ricordando poi l'importanza di applicare come primo step un buon correttore per uniformare e come ultimo passaggio un illuminante. "Prima lo metto sul dito e poi lo applico sulla punta del naso e poi sul mento, per renderlo luccicante. Infine un po' sulle guance" ha spiegato. In pochi passaggi, insomma, è possibile sfoggiare un look estivo luminoso e delicatamente colorato, proprio come al termine di una giornata in spiaggia baciati dai raggi del sole.

