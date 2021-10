Ucraina, nuove divise per le hostess: via tacchi e capi aderenti, sì a sneakers e pantaloni morbidi Le hostess della compagnia low cost ucraina SkyUp sfoggeranno a partire da questo autunno un nuovo dress code, decisamente più allineato a un nuovo ideale di donna moderna. Via tacchi alti e capi aderenti, sì a scarpe da ginnastica e taiuller dalla linea over. Maggiore libertà anche in fatto di make up e acconciatura.

SkyUp Airlines è la compagnia aerea low cost ucraina protagonista di un grande cambiamento, adottato per allinearsi all'età contemporanea e al nuovo ruolo acquisito dalla donna nella società e nel mondo del lavoro. Il cambiamento in questione, infatti, riguarda il dress code delle hostess, che a partire da questo autunno saranno meno vincolate a uno standard antiquato a cui aderire obbligatoriamente in fatto di abbigliamento, scarpe, make up e hair style.

Nuove divise per le hostess di SkyUp Airlines

La compagnia low cost ucraina SkyUp ha deciso di rendere più comodo il dress code delle hostess. Se fino a questo momento la loro giornata lavorativa era fatta obbligatoriamente su scarpe col tacco, adesso saranno invece libere di indossare le scarpe da ginnastica (le sneakers ergonomiche NikeAir). Via anche i capi aderenti e stretti, decisamente poco pratici da tenere addosso anche per dieci ore di fila. Sì invece a pantaloni larghi e giacche oversize. Diverso anche il trucco e l’acconciatura. Non saranno più tenute a legare i capelli nel tradizionale chignon, ma potranno anche portare la chioma sciolta. E benché ci sia ancora la preferenza per un make up naturale e poco marcato, si potrà sperimentare un po’ di più in fatto di colori. "Ci siamo ispirati ai colori del cielo, che si vedono dall'abitacolo. I professionisti hanno sviluppato una sfumatura delicata: un arancione tenue come al tramonto e blu come all'alba, per i colori. Il trucco è naturale con un'enfasi sugli occhi" si legge nella descrizione fornita dalla compagnia stessa.

Una simile svolta femminista c'era già stata con la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic, che circa un anno e mezzo fa aveva modificato le linee guide di comportamento per le hostess, consentendo loro di presentarsi a bordo senza trucco e di indossare l’uniforme con i pantaloni.

Questi cambiamenti si sono resi necessari alla luce della trasformazione del ruolo della donna, non solo nella società ma anche nel mondo del lavoro, dove hanno finalmente acquisto più spazio e più considerazione; o comunque è questa la linea su cui ci si cerca di muovere, perché c’è ancora molto da fare in ottica di parità di genere. La professione di assistente di volo è nata quasi cento anni fa e dunque era stata costruita una figura professionale allineata a quei tempi e a quei valori, oggi in parte superati. Chiedendo la consulenza di un'agenzia di moda specializzata, la compagnia ha voluto rendere il dress code più libero e più attuale ai nuovi valori, in primis la fluidità e il movimento, quello di persone audaci e brillanti, pronte ad accettare le sfide di questo tempo.

Per questo hanno disegnato per le assistenti di volo di SkyUp Airlines un tailleur dalla linea dinamica e leggera, con foulard di seta attaccato alla giacca. Quello che si vuole trasmettere è l'idea di una donna libera e moderna, a proprio agio, capace di realizzarsi unicamente per ciò che è, senza aderire a certi stereotipi.