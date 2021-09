Tu sì que vales: per la prima puntata Belén Rodriguez sceglie l’abito giacca, Giulia Stabile i jeans Torna Tu sì que vales, programma di punta della prima serata Mediaset. Presente anche quest’anno Belén Rodriguez, alla conduzione dello show sin dalla prima edizione. È invece al suo debutto la ballerina Giulia Stabile.

A cura di Giusy Dente

Torna stasera su Canale 5 il programma che da otto edizioni tiene compagnia al pubblico di Mediaset: Tu sì que vales. Le 12 puntate di quest'anno vedono nuovamente al timone Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermati nel ruolo di giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. New entry è invece Giulia Stabile, la ballerina di Amici che ha conquistato la vittoria del talent ma anche i cuori dei telespettatori. Proprio l'energia contagiosa della 19enne ha fatto sì che entrasse nella squadra di Tu sì que vales, col compito di realizzare deu contenuti che andranno poi sulla piattaforma Witty Tv.

Belén Rodriguez e Giulia Stabile a Tu sì que vales

La showgirl argentina è una presenza fissa del programma a cui nemmeno quest'anno ha voluto rinunciare, benché alcune voci parlassero di un suo forfait. Le prime registrazioni hanno coinciso, infatti, proprio col parto della sua secondogenita, Luna Marì. Belén Rodriguez, invece, non ha voluto deludere il suo pubblico ed è tornata al lavoro quasi subito, dopo una brevissima pausa. A stupire tutti è stata la forma immediatamente recuperata. Nelle Instagram Stories, infatti, dando alcune anticipazioni sui suoi look, i suoi follower hanno potuto notare un fisico perfetto sfoggiato in camerino e in studio. Il merito è del costante allenamento: l'attività fisica è stata parte integrante della sua gravidanza e anche del post parto. Il primo look di Belen, per il debutto a Tu sì que vales 8, è un abito giacca corto e con scollo a V. Diverso l'outfit scelto da Giulia Stabile, che perfettamente in linea con la sua giovane età e con la sua personalità frizzante, ha optato per una camicia colorata e jeans: niente tacchi per lei, ma comode scarpe da ginnastica.