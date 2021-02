in foto: Max Mara

Anche l'edizione Autunno Inverno 2021 della settimana della moda milanese è digitale: durante i primi giorni della Milano Fashion Week sono stati portati in passerella i trend del prossimo Autunno Inverno 2021 non solo per quanto riguarda la moda ma anche per la sfera beauty: abbiamo visto eyeliner intensi a ricreare cat eyes magnetici, gli intramontabili nude look, da quelli semplici ed essenziali che seguono l'onda del no-make up make up fino a quelli realizzati con la palette dei colori della terra.

Milano Fashion Week FW 2021: le tendenze trucco

Per l'autunno/inverno 2021 il grande protagonista del mondo beauty sarà ancora una volta il make up nude: sobrio, elegante e minimale il natural look è il padrone delle passerella della Fashion Week milanese, dalle versioni più semplici ed essenziali a quelle che osano un accenno di colore declinato nella palette dei toni della terra. Fendi propone il natural look per eccellenza: Peter Philips, il key make up artist che ha curato i beauty look della sfilata, ha ricreato un look studiato per illuminare gli incarnati delle modelle, che appaiono levigati e radiosi. Le labbra sono rese luminose da un balsamo labbra che rimpolpa e dona un velo leggerissimo di colore, mentre guance e occhi sono appena scolpiti da una tonalità terra. Look minimale anche per Simona Marziali: un make up impalpabile, effetto seconda pelle, con un unico accenno di lucentezza per il trucco labbra.

in foto: Brunello Cucinelli

Maryling sceglie invece di dare un tocco di colore al nude make up delle modelle: le labbra sono rese vivaci da un rossetto delicato e declinato nelle sfumature del pesca luminoso, e anche lo sguardo è reso radioso da un ombretto color champagne. La radiosità è il focus principale anche dei make up look della passerella di Brunello Cucinelli, che ripropone anche per il beauty look un ritorno ai valori autentici e naturali: un make up estremamente elegante e raffinato, con un tocco di rosa delicato per labbra e guance che rendono il viso fresco e raggiante.

in foto: N°21

Non solo nude look: la tendenza make up dell'autunno inverno 2021 si concentra anche su occhi e arcata sopracciliare, con sguardi intensi e magnetici e sopracciglia in primo piano. Non è di certo passato inosservato il meraviglioso bold look delle modelle di N21 by Alessandro Dell’Acqua: l'occhio è al centro dell'attenzione, enfatizzato da uno smokey eyes geometrico dall'effetto "vissuto", mentre l'incarnato è glow e luminoso. Occhio in primo piano anche per Max Mara che gioca sempre con le geometrie ma questa volta utilizzando i toni del verde: la palpebra è colorata interamente dalle sfumature del verde oliva con un finish radioso, abbinato a un incarnato luminoso e labbra shiny.

in foto: Moschino

Anche l'arcata sopracciliare sarà protagonista dei beauty look della stagione fredda, proprio come abbiamo visto sulla passerella di Alberta Ferretti, dove le modelle hanno sfilato con le soap brows, sopracciglia pettinate verso l'alto e definite da prodotti in gel e crema per creare un effetto lucido e luminoso e creando anche per il beauty look l'armonia di contrasti che contraddistingue la collezione. Moschino propone invece un make up sofisticato e ispirato ai look vintage degli anni'5o portando in passerella un vero e proprio show che richiama il grandeur della vecchia Hollywood: iconico il beauty look, con labbra rosso fuoco perfettamente definite, incarnato di porcellana e eye liner a ricreare un perfetto cat eye.