in foto: WBCo. – Soap Brows

L'ultima tendenza in fatto di sopracciglia sono le soap brows, letteralmente "sopracciglia insaponate": l'effetto che si crea è quello di una sopracciglia perfettamente pettinata verso l'alto che ricorda il risultato che si ottiene con il trattamento di laminazione sopracciglia, ma con la differenza che si può ricreare facilmente a casa con un solo prodotto. Un trend che spopola sui social, con l'hashtag #soapbrows che raccoglie più di 145.000 immagini da cui trarre ispirazione per il proprio make up look.

Cosa sono le soap brows

La nuova tendenza soap brows si ispira all'effetto che si ottiene quando si sfrega il sapone sui peli, ovvero fissandoli alla pelle in una forma "schiacciata" e lucida. Le soap brows richiamano proprio questo effetto: la sopracciglia infatti è pettinata verso l'alto e fissata in una forma che regala maggiore riempimento e definizione anche alle arcate sopracciliari meno folte e poco piene. Un trend che si rivela quindi l'alleato perfetto per chi sogna sopracciglia piene e folte ma non vuole ricorrere a trattamenti dalla durata più lunga come ad esempio la laminazione oppure addirittura permanenti come il microblading o il tatuaggio alle sopracciglia.

Soap borws, come farle a casa

Al contrario di quanto si pensa realizzare il trend soap brows a casa è facilissimo: c'è chi lo crea utilizzando un vero e proprio sapone prelevato con uno scovolino con il quale si vanno poi a pettinare le sopracciglia verso l'alto, ma il nostro consiglio è quello di utilizzare le apposite cere make up che rendono il pelo della sopracciglia più morbido e luminoso, senza creare spessore nè eventuali grumi che si potrebbero creare con il sapone. Ti basterà prelevare la cera con un pennellino piatto e depositare il prodotto sulla sopracciglia dopo averla pettinata, con una leggera pressione dal basso verso l'alto. Se non sei pratica e hai paura di sbagliare, la soluzione più semplice è utilizzare un gel trasparente al posto della cera, pettinando le sopracciglia verso l'alto. La sera ricordati di struccare il viso e soprattutto le sopracciglia per rimuovere ogni traccia di prodotto: se non lo rimuovi con cura rischi che a lungo andare la sopracciglia si indebolisca.