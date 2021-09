La serie tv dei Ferragnez: Chiara annuncia lo show con l’abito “rubato” a Elodie (e maxi spacco) Si chiama The Ferragnez – La serie ed è la prima serie tv dedicata alla famiglia italiana più seguita dei social, quella di Chiara Ferragni e Fedez. Per il video promo condiviso per il grande annuncio i due hanno puntato tutto sull’eleganza, apparendo super glamour con dei look coordinati in nero.

A cura di Valeria Paglionico

È fin dai tempi del matrimonio a Noto che Chiara Ferragni e Fedez hanno coniato il soprannome Ferragnez per fare riferimento alla loro famiglia, quello che in pochi si sarebbero aspettati è che quel nomignolo sarebbe diventato un vero e proprio "marchio di fabbrica", tanto da dare il titolo alla prima serie tv a loro dedicata. Un po' Kardashian, un po' Royal Family: a partire dal prossimo dicembre l'influencer, il marito e i suoi figli finiranno su Amazon Prime Video con una sorta di reality dedicato alla loro vita. La coppia poteva mai rinunciare al glamour per l'annuncio? Assolutamente no: ecco cosa hanno indossato Chiara e Fedez per comunicare ai followers che presto saranno tutti i giorni in tv.

La vita dei Ferragnez su Amazon Prime Video

"L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà", sono queste le parole con cui Chiara Ferragni stamattina ha rivelato il nuovo progetto dedicato alla sua famiglia. Il breve video condiviso sui social comincia con un'inquadratura sul Duomo di Milano e continua con la coppia che, su una meravigliosa terrazza milanese, accende un maxi neon in total pink che riproduce la scritta The Ferragnez – La serie. Gli unici a mancare nella clip sono i piccoli Leone e Vittoria ma di certo gli verranno dedicate moltissime scene nel corso delle puntate.

Fedez e Chiara Ferragni in nero per il promo della serie

Cosa hanno indossato per il grande annuncio? Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno puntato tutto sull'eleganza, vestendosi in coordinato in total black. L'influencer ha scelto un lungo e sinuoso abito con spacco laterale e scollatura profonda, un modello firmato Versace con le spalline doppie che le ha fasciato la silhouette (lo stesso era stato indossato da Elodie a Sanremo ai tempi di Andromeda). Per completare il tutto ha optato per un paio di sandali col tacco a spillo e per un mezzo raccolto. Il rapper ha invece preferito un completo su misura in nero, spezzato da una semplice camicia bianca. Insomma, a giudicare dall'anteprima, la serie dedicata ai Ferragnez sarà all'insegna del glamour e del lusso.