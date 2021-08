Temptation Island, Claudia sposa Ste con un abito da fiaba: cascata di fiori e coroncina sui capelli Sabato 7 agosto gli ex concorrenti del reality show Temptation Island Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono sposati. Per coronare il suo sogno d’amore la sposa ha scelto un abito principesco: una cascata di fiori sul corpetto e un lunghissimo strascico. Lo sposo invece indossava un completo blu, con un “dettaglio” originale.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra, foto di Francesco Marini, foto di Centro Degradè Conseil Fascino

Avevano scelto di partecipare a Temptation Island proprio per sciogliere i dubbi prima del matrimonio: superata la prova insieme, Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono sposati lo scorso 7 agosto. La coppia ha partecipato all'ultima stagione del reality show incentrato sul "viaggio nei sentimenti": superata la crisi, hanno deciso di scambiarsi le promesse di vita insieme più forti e consapevoli che mai. La cerimonia si è svolta davanti a un'officiante e poi la coppia ha festeggiato con amici e parenti. Alla cerimonia di nozze erano presenti anche i loro ex compagni di viaggio del programma, una vera e propria "reunion" delle fidanzate. Ma tutti gli occhi, giustamente, erano puntati sulla sposa, che è apparsa radiosa in un abito di tulle bianco con ricami floreali e una coroncina sui capelli.

L'abito da sposa con i fiori di Claudia

Per coronare il suo sogno d'amore Claudia Venturini ha scelto un abito molto classico con un corpetto ricamato e un'ampia gonna. La parte superiore era impreziosita da applicazioni floreali sul corpetto trasparente, a girocollo, che scendevano fino alla gonna in tulle. Un abito da principessa delle fiabe, ampio e vaporoso. La sposa poi ha scelto di indossare una coroncina con piccoli fiori sui capelli biondi, lasciati ricadere in morbide onde sulle spalle.

Alla coroncina con il fiocchetto era fissato il velo: non il classico velo lungo, ma corto e leggero. Per compensare c'era il lunghissimo strascico della gonna in tulle, che ondeggiava a ogni passo. Il tocco finale era dato dal bouquet, piccolo e delicato, sui toni del bianco e del verde. Fiori anche sulla torta a tre piani, sempre nei toni del bianco.

Ste e Claudia tagliano la torta

Stefano Socionovo invece indossava un completo blu oltremare, con un fiore bianco all'occhiello che riprendeva proprio il bouquet della sua sposa. La particolarità del vestito era nel panciotto ricamato, con un motivo sinuoso argentato, e cravatta abbinata. Ma anche il più elegante dei completi non ha resistito all'euforia dei festeggiamenti, con un collettivo bagno in piscina.