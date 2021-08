Il matrimonio di Claudia e Ste di Temptation Island: l’abito da sposa è di tulle e col velo mini Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno pronunciato il fatidico sì! La coppia, che era nel cast di Temptation Island 2021, è uscita insieme dal reality ed è convolata a nozze oggi 7 agosto, con una cerimonia condivisa in diretta Instagram coi fan.

A cura di Giusy Dente

Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno partecipato all'edizione di Temptation Island da poco conclusa. La coppia ha preso parte al reality perché consapevole di vivere un periodo di crisi. Se da un lato, però, lui si diceva certo dei sentimenti nutriti nei confronti della fidanzata, quella maggiormente dubbiosa sul proseguimento della storia era proprio lei. Da qui l'idea di mettersi in gioco, soprattutto perché i due avevano fissato la data delle nozze e dunque non si poteva più rimandare una decisione definitiva. Claudia e Ste sono usciti insieme dal reality, dove hanno capito di amarsi e di essere pronti a superare la crisi, per trascorrere la vita insieme. Il loro matrimonio si è celebrato, come avevano stabilito, proprio oggi 7 agosto.

Claudia e Ste pronti a vivere la vita insieme

Anche i fan di Temptation Island hanno potuto assistere al matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, attraverso una diretta Instagram trasmessa dall'account di lui. Alla cerimonia erano presenti amici e parenti e non potevano certo mancare coloro con cui hanno condiviso l'esperienza decisiva, quella del viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Le ragazze si erano già riunite ieri, per una serata pre-nozze al femminile. Erano presenti proprio tutte: assieme alla futura sposa Claudia anche Valentina, Natasha, Floriana, Manuela e Jessica. Non sono stati da meno i ragazzi: anche Stefano Sirena, Alessio, Federico, Tommaso e Alessandro hanno condiviso Stories e foto della loro serata insieme, organizzata per festeggiare il futuro sposo Ste.

Dopo 4 anni e mezzo insieme la coppia ha pronunciato le promesse nuziali e il fatidico sì. La sposa commossa non ha potuto fare a meno, nel suo discorso, di ricordare i giorni trascorsi lontana dal fidanzato, all'Is Morus Relais: lì si è accorta di quello che stava per perdere. Dal programma i due sono usciti più uniti e forti che mai, pronti a trascorrere insieme la loro vita, una vita che comincia proprio oggi, col sì pronunciato in diretta Instagram. La cerimonia si è svolta con rito civile all'aperto. Gli sposi erano circondati da alberi e da tanto verde; alle loro spalle tutti gli invitati, tra cui i compagni di avventura del reality.

La sposa indossava un abito con gonna vaporosa di tulle e corpetto impreziosito da dettagli sulla parte superiore. Nessuno strascico per lei, ma un mini velo e nastrino tra i capelli, portati sciolti sulle spalle. Sembrava emozionatissima, anche se ad alleggerire la tensione ci hanno pensato alcuni amici, che nei loro discorsi di auguri agli sposi non hanno mancato di scherzare e ricordare aneddoti divertenti, tra le risate dei presenti e gli applausi. Il tutto è culminato nel "In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio" finale, che ha dato avvio ai festeggiamenti.