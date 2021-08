Temptation Island, reunion per il matrimonio di Claudia: Manuela in paillettes, Valentina col tubino nude Claudia e Ste di Temptation Island 2021 stanno per sposarsi e i protagonisti del programma sono volati tutti ad Ancona per il matrimonio. Per le fidanzata (ed ex fidanzate) la serata pre-nozze è stata all’insegna dei look trendy: ecco come si sono mostrate sui social Manuela, Valentina, Jessica e le altre.

A cura di Valeria Paglionico

Claudia e Ste, i due protagonisti di Temptation Island 2021, stanno per sposarsi. Dopo aver risolto gli screzi e aver capito di essere innamoratissimi durante il reality di Canale 5, hanno confermato di voler passare il resto della loro vita insieme e ora sono pronti per salire sull'altare. A non poter mancare al loro matrimonio sono i "compagni d'avventura" che li hanno sostenuti e consolati durante il recente viaggio nei sentimenti. Nelle ultime ore c'è stata una reunion di tutte le coppie del programma, anche se per il momento donne e uomini hanno passato le serate separate, proprio come se fosse un addio al nubilato/celibato. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state soprattutto le fidanzate (in alcuni casi ex fidanzate), che per l'occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di look.

I look delle ragazze di Temptation Island per la reunion

Era da qualche giorno che le protagoniste di Temptation Island dicevano che si sarebbero riunite per il weekend e ora hanno finalmente rivelato il motivo: il matrimonio di Claudia e Ste. Al motto di "Girl Power" è stata proprio la sposina a condividere una foto con le amiche della serata pre-nozze e la cosa particolare è che sono apparse tutte super trendy. Floriana ha indossato una tutina color panna e delle infradito gioiello raso terra, Manuela (che ha ritrovato la felicità al fianco del single Luciano) ha osato con un minidress tempestato di paillettes argentate con una scollatura maxi.

Manuela con il mini abito di paillettes

Jessica ha optato per il total black, Valentina, l'ex di Tommaso, si è presentata ad Ancona con un sinuoso tubino color nude, mentre Claudia e Natascia hanno preferito dei pois sbarazzini ma in tonalità a contrasto.

I fidanzati di Temptation celebrano le nozze di ste

Gli uomini di Temptation Island 2021 non sono stati da meno in fatto di festeggiamenti e per tutta la serata hanno documentato con Stories e selfie gli ultimi momenti da celibe di Ste. Anche in questo caso non è mancata la tradizionale foto di gruppo: Stefano Sirena, Alessio, Federico e lo sposo sono rimasti sobri con una semplice t-shirt bianca, mentre Tommaso e Alessandro hanno osato rispettivamente con una camicia in rosso fuoco e con una camicia di raso bordeaux. Come andrà a quando fidanzati ed ex si rincontreranno al matrimonio più atteso dagli amanti dei reality? Non resta che seguire le loro Stories per scoprirlo.