Taylor Swift come Lady Diana: perché ha indossato anche lei il “vestito della vendetta” Taylor Swift al Late Night with Seth Meyers ha sfoggiato un abito molto simile all’iconico Revenge Dress di lady Diana, il cosiddetto “vestito della vendetta”.

A cura di Giusy Dente

Taylor Swift l'11 novembre è stata ospite al Late Night with Seth Meyers: col suo look ha stupito e incantato tutti ed è stato impossibile non notare una certa somiglianza con uno degli outfit più discussi e iconici di Lady Diana.

Taylor Swift copia Lady Diana

Taylor Swift, reduce dalla vittoria del Grammy nella categoria "Album dell'anno", è stata ospite del Late Night with Seth Meyers dove ha parlato dei suoi progetti musicali futuri. Per l'intervista ha sfoggiato un mini abito che non è passato inosservato. Anzi, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio in particolare: la somiglianza col famosissimo Revenge Dress (vestito della vendetta) della principessa Diana. Lady D lo indossò il 2 giugno 1994, poco dopo la confessione pubblica di Carlo in merito alla relazione con Camilla Parker Bowles. L'imminente risposta della moglie al tradimento fu appunto indossare per un'occasione pubblica un tubino mozzafiato di Christina Stambolian, abbinato a girocollo di perle, collant neri e semplici décolleté. Oltre a rappresentare un momento importante nella vita privata della principessa triste, quell'abito l'ha anche fatta entrare di diritto nella storia della moda: in un colpo solo ha infranto tutte le regole del dress code reale, con quell'abito corto, aderente e scollato. È stata la sua vendetta, la sua personale rivincita, per mostrare al mondo di essere una donna libera.

Lady Diana indossa il Revenge Dress

La versione della cantante è più moderna e sbarazzina, ma non ha nulla di meno in quanto a eleganza rispetto a quello originale. Il mini dress a maniche lunghe è firmato David Koma. Si tratta del modello Crystal Petal, con spalle scoperte, leggera scollatura sul seno e ricamo di cristalli e petali di vetro sul davanti. Il suo prezzo è di 1.644,95 euro.

in foto: il mini dress di Taylor Mega

Taylor Swift lo ha abbinato a slingback di Aquazzurra, il modello Love Link con tacchi a spillo e cinturino gioiello decorato con cristalli. Sul sito ufficiale del brand il loro prezzo corrisponde a 949,58 euro. A completare il look della 31enne pochi gioielli e trucco leggero. Immancabile il rossetto rosso, vero must dei suoi makeup a cui non rinuncia mai.

in foto: le scarpe di Taylor Mega

La vendetta di Taylor Swift

Perché Taylor Swift ha indossato un "vestito della vendetta"? Potrebbe essere un indizio riferito al suo prossimo album: sta progettando di registrare nuovamente Speak Now, il disco che tra l'altro contiene proprio il brano Better Than Revenge. Oppure potrebbe essere una personale rivincita su chi non ha mai creduto in lei, nel suo talento, nella sua musica: basti pensare all'eterna diatriba con l'ex manager Scooter Braun.

Instagram @latenightseth

Tra i due non corre affatto buon sangue. Lui ha acquistato la Big Machine di Scott Borchetta, l'etichetta con cui Taylor Swift ha pubblicato i suoi primi lavori e dunque possiede i diritti sui master (le registrazioni) dei sei album di quel periodo. Da qui la decisione della cantante di ri-registrare tutti i suoi vecchi dischi, dal 2006 al 2017, per avere il controllo sulla propria musica e rivendicare i propri diritti su di essa. Con questo abito il messaggio è arrivato forte e chiaro!