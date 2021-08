Taylor Swift come Katy Perry: per il primo video su TikTok imita il suo abito giallo a fiori Anche Taylor Swift ha aperto un profilo su TikTok e per il suo debutto ha scelto di ricreare in un breve video i look più iconici dei suoi album. Un abito giallo in particolare ha fatto impazzire i fan perché sembra proprio un omaggio all’ex rivale Katy Perry: ecco tutti i dettagli sull’abito giallo (già sold out)

A cura di Beatrice Manca

Taylor Swift è sbarcata su TikTok e ha immediatamente conquistato quasi due milioni di follower. Per il suo primo TikTok la cantante ha scelto di ricreare le copertine più famose dei suoi album cambiando velocemente look: dalla camicia bianca vintage di Folklore alla giacca oversize di Evermore, fino al rossetto rosso di Red. Ma c'è un abito che ha conquistato il cuore dei fan: il vestitino giallo a fiori di Fearless. Perchè? Oltre a essere un modello di tendenza per l'estate 2021, questo vestito nasconde una storia: somiglia molto a un vestito indossato da Katy Perry quest'estate. Un piccolo omaggio all'ex rivale, ora migliore amica? Una cosa è certa: l'abito è andato sold out in tempo record.

Taylor Swift ricrea i suoi look più famosi

Con un po' di ritardo rispetto a molte colleghe, anche Taylor Swift ha deciso di aprile un profilo su TikTok, il social della generazione Z famoso per le brevi clip musicali. Per il suo debutto ha scelto di fare un lip-synching sulle note di Screwface Capital mentre ricrea i look più iconici dei suoi album. Un vero e proprio "ripassone" della sua evoluzione di stile in pochi secondi, dal dolcevita di Red (con rossetto e smalto coordinati) al blazer di Evermore con la lunga treccia alla Raperonzolo.

@taylorswift Lots going on at the moment: Red (my version) vinyl is up for presale on my site and oh I’m on tiktok now let the games begin 😺 #SwiftTok ♬ original sound – Taylor Swift

Per omaggiare l'album Fearless invece ha deciso di indossare un vestito giallo a fiori dal sapore molto estivo, con le bretelline sottili e la scollatura a cuore. Si tratta del modello "Joyce" del brand Reformation, e si trova in vendita online al prezzo di 248 euro. O meglio, si trovava: l'abito è andato sold out in pochissime ore. Si sa che TikTok è un'ottima vetrina di moda: qui nascono molte tendenze, dai crop top al tie-dye.

Taylor Swift su TikTok con un abito Reformation

L'abito giallo "copiato" a Katy Perry

Se il vestito vi sembra familiare, avete ragione: un modello molto simile, dello stesso brand, è stato indossato da Katy Perry in vacanza a Venezia. I due abiti condividono la stessa fantasia (un motivo di fiorellini blu su fondo giallo) ma differiscono per le maniche: a palloncino per Katy Perry e con le bretelline per Taylor Swift. Questo dettaglio di stile ha fatto andare in visibilio i fan: le due colleghe infatti hanno una storia "tormentata", fatta di alti e bassi. Per anni le due si sono rivolte frecciatine e commenti al vetriolo, tra social e testi delle canzoni. Poi nel 2019 hanno seppellito l'ascia di guerra e hanno suggellato la loro ritrovata amicizia nel video di You Need To Calm Down, dove si abbracciano pubblicamente. La scelta di vestito sembra confermarlo: in fondo cosa fanno due miglior amiche, se non scambiarsi i vestiti?