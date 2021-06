Le vacanze dei vip sono già cominciate e molte star hanno scelto l'Italia come meta del loro periodo di relax. Tra queste c'è la cantante Katy Perry, che si sta godendo qualche giorno a Venezia insieme al fidanzato Orlando Bloom e alla loro figlia Daisy. Cosa c'è di più romantico di un giro in gondola e di un bacio scambiato tra calli e campielli? Probabilmente nulla, per questo è necessario l'outfit giusto: romantico e spensierato, ma anche comodo e fresco per camminare a lungo sotto il sole. Katy Perry sembra aver trovato la soluzione: un vestito giallo a fiori dall'aria retrò, il passepartout indispensabile per l'estate 2021. Sulle passerelle delle collezioni Primavera/Estate 2021 abbiamo visto un tripudio floreale: ecco i modelli da mettere in valigia prima di andare in vacanza.

I vestiti a fiori da indossare per l'estate 2021

I vestitini sono un grande salvavita in estate: si infilano in un attimo e voilà, look risolto da mattina a sera. Romantici e colorati, stanno bene a tutte e si abbinano perfettamente sia con le sneakers di giorno (come dimostra Katy Perry) sia con i sandali più eleganti per la sera. Perfetti in città ma anche per una giornata in spiaggia, i minidress a fiori sono il capo di tendenza da avere necessariamente in valigia quest'estate. Da Valentino a Giambattista Valli, sulle passerelle delle collezioni Primavera/Estate 2021 c'è stato un tripudio di boccioli e petali. I brand low cost puntano su modelli freschi e veloci, con lavorazioni a nido d'ape sul corpetto oppure con le maniche a sbuffo come quello di Mango.

in foto: Chufy x Mango

Il vestito giallo di Katy Perry a Venezia

La popstar ha pubblicato su Instagram una foto in versione "turista", sullo sfondo di un suggestivo scorcio di Venezia. Per l'occasione ha sfoggiato un minidress giallo a fiori, romantico e freschissimo, con la scollatura a cuore e le maniche leggermente a sbuffo. Il vestito è firmato Reformation ed è in vendita sul sito del brand a 248 euro. La cantante ha abbinato il vestitino a un paio di sneakers bianche – un altro must have da avere in guardaroba – e a un cappello da pescatore in paglia, ideale per ripararsi dal sole con stile (non a caso è il modello più trendy dell'estate 2021).