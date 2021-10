Talisa Ravagnani prima e dopo, la trasformazione della velina bionda da Amici a Striscia La Notizia Talisa Ravagnani è la nuova velina bionda di Striscia La Notizia ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Nel 2019 è stata tra le ballerine di Amici di Maria De Filippi e fin da allora si è sempre distinta per bellezza: ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era una ragazzina a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Talisa Ravagnani è la nuova velina bionda di Striscia La Notizia, ha debuttato quest'anno sul bancone del tg satirico di Canale 5 al fianco della mora Giulia Pelagatti e fin dal primo momento si è distinta per bellezza e talento. In quanti sanno che alle sue spalle ha già un'esperienza televisiva importante? Nel 2019 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e, nonostante non si sia classificata ai primi posti (quell'edizione è stata vinta da Gaia), è riuscita lo stesso a farsi valere. Oggi ha 20 anni e, sarà perché ha schiarito i capelli o perché ha rivoluzionato il suo stile, ma la cosa certa è che appare un tantino trasformata rispetto al passato: ecco le foto che mostrano il cambiamento.

Leggi anche La trasformazione di Leonardo Lamacchia prima e dopo Amici 2021

Talisa Ravagnani oggi, dagli esordi al bancone di Striscia La Notizia

Quella ad Amici non è stata la prima esperienza lavorativa importante per Talisa: nel 2018 ha vissuto a Los Angeles ed è riuscita a entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez, arrivando a esibirsi nel video del brano Look at her now. Una volta tornata in Italia, ha superato i provini del talent di Canale 5 ed è entrata a far parte ufficialmente delle concorrenti.

Talisa Ravagnani a 15 anni

All'epoca, nonostante avesse solo 18 anni, aveva già le idee chiare in fatto di carriera: voleva sfondare nel mondo della danza. Se in passato appariva in tv solo in tute e completini sportivi, ora le cose sono cambiate e non perde occasione per esaltare la sua sensualità tra minidress, bikini e crop top.

Talisa Ravagnani nel 2019 con la frangia

L'evoluzione degli hair look di Talisa Ravagnani

Oggi siamo abituati a vederla con i capelli biondissimi sul bancone di Striscia La Notizia ma fino a qualche tempo fa gli hair look di Talisa erano un tantino differenti come si nota sul suo profilo Instagram. La velina ha sempre avuto la chioma del suo colore naturale, il biondo scuro, e spesso ha modificato il taglio spaziando tra ciuffo laterale e frangia sbarazzina. Non ha invece mai toccato le lunghezze extra, fatta eccezione per un brevissimo periodo in cui ha sfoggiato un long bob. Oggi punta tutto su un balayage con le punte chiarissime, effetto che riesce a esaltare al massimo la luminosità e la naturale bellezza del suo viso.