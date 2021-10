Giulia Pelagatti prima e dopo, la trasformazione della velina mora da Amici a Striscia La Notizia Giulia Pelagatti è la nuova velina mora di Striscia La Notizia e fin dalla prima puntata ha dimostrato di avere talento e bellezza da vendere. In quanti ricordano i suoi esordi in tv? Qualche anno fa è stata tra le concorrenti di Amici e il suo aspetto era un tantino diverso: ecco com’è cambiata.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Pelagatti è la nuova velina mora di Striscia La Notizia, ha 22 anni e in coppia con la bionda Talisa Ravagnani sta letteralmente spopolando sul bancone del famoso tg satirico di Canale 5. Sebbene il suo nome non sia particolarmente noto al grande pubblico, alle spalle ha un'esperienza televisiva importante: nel 2016 è stata tra i ballerini di Amici di Maria De Filippi, anche se è stata eliminata prima dell'inizio del serale. All'epoca ha fatto non poco scalpore per delle durissime parole contro Veronica Peparini, accusata di aver favorito la sua esclusione dal talent. Di tempo ne è passato da allora e, sebbene non abbia perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta, Giulia appare un tantino cambiata: ecco le foto della trasformazione e tutto quello che c'è da sapere sul suo stile.

Giulia Pelagatti oggi, dagli esordi al bancone di Striscia La Notizia

Giulia Pelagatti è entrata nella scuola di Amici nel 2016, all'epoca aveva 17 anni e inseguiva la sua passione per la danza. Essendo una ragazzina, il suo aspetto era decisamente meno maturo rispetto a rispetto a oggi: aveva una silhouette snella e l'espressione ingenua ma la bellezza non le è mai mancata.

Giulia Pelagatti ad Amici nel 2016

Sul palco del talent sfoggiava solo tute e completini sportivi, mentre oggi non esita a esaltare le forme con maxi scollature, minigonne e sinuosi mini abiti. Insomma, Giulia è cambiata moltissimo ma i presunti ritocchi non c'entrano nulla: è semplicemente cresciuta e giorno dopo giorno diventa sempre più donna.

Giulia Pelagatti con i capelli lisci nel 2017

L'evoluzione degli hair look di Giulia Pelagatti

Fin da quando ha debuttato in tv ad Amici Giulia Pelagatti è sempre stata fedele ai capelli extra long, considerati ormai uno dei "segreti" del suo fascino. Col passare degli anni, però, ha cambiato acconciatura in modo drastico. Agli esordi portava i capelli lisci e con la fila centrale, osando al massimo con delle onde sulle punte.

Giulia Pelagatti oggi

Oggi le cose sono cambiate e, oltre a far crescere ancora di più la chioma (le arriva praticamente al fondoschiena), punta tutto su delle acconciature ondulate e vaporose capaci di aggiungere un tocco wild alla sua immagine. Rivoluzionerà mai il suo hair look in modo drastico? L'unica cosa certa è che in questa versione è meravigliosa e sensuale.