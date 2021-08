Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, dai crop top agli abiti nude: lo stile delle nuove veline Si chiamano Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti e sono le nuove veline di Striscia la Notizia (entrambe hanno debuttato in tv ad Amici di Maria De Filippi). Oltre a vantare una bellezza mozzafiato, sono anche super trendy: ecco i dettagli dei loro look fashion e sensuali.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per partire una nuova stagione televisiva e le novità che verranno proposte saranno moltissime. A "cambiare volto", in particolare, sarà Striscia la Notizia: ad affiancare l'inedita coppia di conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ci saranno anche due nuove veline. Dopo l'addio di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le veline più longeve della storia del tg satirico di Canale 5, a ballare sul bancone arriveranno Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Le due non sono nuove al mondo della televisione, nel loro passato c'è infatti un'esperienza ad Amici di Maria De Filippi e, a giudicare dalle foto che postano sui social, la loro esperienza sarà all'insegna dello stile trendy e sensuale.

I look della nuova velina Giulia Pelagatti

Giulia Pelagatti ha 22 anni, viene da Prato e danza fin da bambina, non a caso ha partecipato ad Amici nel 2016, arrivando fino alle fasi finali. Oggi è pronta per debuttare sul palco di Striscia la Notizia, dove metterà in mostra non solo la sua bellezza e il suo talento ma anche il suo stile glamour. Ama i crop top e i micro shorts che mettono in risalto il corpo da urlo, non disdegna i leggings aderentissimi e completa quasi sempre gli outfit con dei maxi stivali cuissardes con il tacco a spillo. Al di là delle forme mozzafiato che la contraddistinguono, a rendere la sua immagine iper femminile sono i capelli extra long, quasi sempre portati sciolti e ondulati, così da rendere ancora più scatenati i suoi belletti.

Talisa Ravagnani, lo stile della nuova velina bionda

Talisa Ravagnani ha 20 anni e, sebbene sia nata a Milano, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, dove ha lavorato al fianco di Selena Gomez (faceva parte del suo corpo di ballo). Nel 2019 ha poi partecipato ad Amici. Sui social è molto attiva e non perde occasione per rivelare i look scelti per la vita quotidiana. La nuova velina bionda vanta una bellezza mozzafiato, ama gli outfit sensuali fatti di abiti nude, top corti, shorts di jeans con le stringhe laterali, ma non disdegna i completi dallo stile mannish Insomma, pare proprio che tra lei e Giulia a Striscia la Notizia trionferà la femminilità: a questo punto, non resta che attendere il loro debutto sul bancone.