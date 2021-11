Supreme e Tiffany&Co., arriva la collaborazione impossibile tra mondo dello skate e gioielli Apparentemente, la gioielleria Tiffany&Co. e il marchio di streetwear Supreme non hanno niente in comune, se non la città di origine, New York. Ma nel mondo della moda gli opposti si attraggono: nasce così Supreme/Tiffany&Co., una collaborazione destinata a diventare un cult. Ecco i pezzi proposti e la data di uscita.

A cura di Beatrice Manca

Una è la gioielleria legata, nell'immaginario collettivo, all'eleganza di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. L'altro è un marchio di abbigliamento sportivo nato per gli skater e diventato l'oggetto del desiderio dei più giovani, disposti a fare file chilometriche per ogni nuova apertura (l'ultima proprio a Milano, quest'estate). Apparentemente, Tiffany&Co. e Supreme non hanno niente in comune, se non la città di origine, New York. Ma nel mondo della moda gli opposti si attraggono: nasce così Supreme/Tiffany&Co., la collaborazione impossibile tra streetwear e alta gioielleria.

Supreme/Tiffany&Co.

Com'è nata la collaborazione tra Tiffany e Supreme

L'annuncio della collaborazione più inaspettata dell'anno è arrivato via Instagram, con una serie di brevi video postati da entrambi i brand senza didascalia né spiegazioni. Poi la conferma ufficiale: "Supreme ha lavorato con Tiffany&Co. a una nuova collezione per l'autunno 2021 – si legge sui social ufficiali di Supreme – Ci siamo ispirati ai pezzi originali degli anni Sessanta". La gioielleria newyorkese è in pieno rebranding, come dimostra la campagna con Beyoncé e Jay-Z: vuole parlare al pubblico più giovane e non essere solo il marchio "delle perle di mamma". Chi meglio di Supreme, il brand che trasforma ogni t-shirt in un oggetto da collezione, poteva aiutare Tiffany&Co a diventare il nuovo oggetto del desiderio della Gen Z?

i primi scatti della linea Supreme/Tiffany&Co.

Quando esce la linea Supreme/Tiffany&Co.

La collezione vede il ritorno di alcuni pendenti famosi: l'etichetta a forma di cuore e la collana di perle con la piastrina "oval tag". Ci sarà anche un bracciale con le stelline, un anello e un portachiavi. Poteva mancare una t-shirt, il capo cult di Supreme? Certo che no: è stata lanciata anche una t-shirt con la box, cioé il rettangolo del logo, nel colore simbolo di Tiffany&Co, il celeste "uovo di pettirosso". I collezionisti però dovranno affrettarsi: la linea sarà disponibile a partire dall'11 novembre, il 13 per il mercato giapponese. Giusto in tempo per portarsi avanti con i regali di Natale…