Beyoncé in tubino nero come Audry Hepburn: posa con la collana di diamanti indossata dalla diva Beyoncé e il marito Jay-Z sono i nuovi protagonisti della campagna “About Love” di Tiffany&Co. Sul set la popstar ha voluto omaggiare la diva Audrey Hepburn: tubino nero (ma con spacchi sensuali) guanti e il celebre diamante Giallo, uno dei più grandi e famosi al mondo. Solo tre donne nella storia l’hanno potuto indossare e una è proprio una sua collega…

A cura di Beatrice Manca

Tubino nero, chignon e collana di diamanti: Beyoncé rende omaggio a una delle più grandi dive di sempre, Audrey Hepburn, nella nuova campagna pubblicitaria di Tiffany&Co. Del resto, chi meglio di Audrey nel film Colazione da Tiffany aveva celebrato il fascino della gioielleria newyorkese? Ma l'omaggio non è solo nello stile scelto per gli scatti pubblicitari: la popstar indossa il celeberrimo diamante giallo di Tiffany&Co da 128 carati, che nella sua lunga storia è stato indossato solo da altre tre donne. Una era proprio l'attrice Audrey Hepburn, l'altra era una sua "collega" popstar: Lady Gaga.

Beyoncé con il tubino di Audrey Hepburn

Beyoncé e il marito Jay-Z sono i nuovi protagonisti della campagna "About Love" di Tiffany&Co.: la notizia del prestigioso ingaggio di testimonial era già arrivata a gennaio, ma ora sono uscite le foto che li ritraggono insieme sul set, fotografati da Mason Poole. Jay Z è elegantissimo in smoking e scarpe di vernice, ma la vera diva (non che ci fossero dubbi) è Beyoncé. La popstar indossa un lungo abito nero a tubino, molto simile al celebre modello di Givenchy indossato da Audrey Hepburn nella scena iniziale del film. Il vestito di Beyoncé però nasconde un dettaglio sensuale: schiena nuda e dei tagli cut out sul lato B, che seguono le sue curve.

Beyoncé e Jay–Z per Tiffany

Le citazioni stilistiche non finiscono qui: Beyoncé indossa un paio di guanti lunghi fino a sopra il gomito (trasparenti anziché neri) e ha i capelli raccolti in uno chignon, una versione più spettinata e moderna dell'acconciatura di Holly Golightly. Jay-Z indossa i gioielli della casa newyorkese: spicca una spilla sul bavero e una serie di anelli intarsiati.

Beyoncé e Jay Z posano per Tiffany&Co.

La storia del diamante giallo di Tiffany

La vera star della foto è la collana di diamanti che Beyoncé indossa "al contrario" sulla schiena nuda, in modo molto sensuale. In totale Vogue calcola che la cantante abbia indossato diamanti per oltre duecento carati sul set. Si tratta di un gioiello famosissimo: il diamante Giallo di Tiffany è stato trovato in Sudafrica ed è uno dei più grandi diamanti colorati esistenti al mondo. Non solo: è così raro e prezioso da essere diventato uno dei simboli della casa di gioielli. Solo tre donne prima di Beyoncé hanno potuto indossare il diamante con taglio a cuscino: una fu la signora Sheldon Whitehouse al Tiffany Ball nel 1957, un'altra l'attrice Audrey Hepburn nel 1961 per promuovere il film Colazione da Tiffany (non sul set, visto il valore, ma in un servizio fotografico). Un’altra è la cantante Lady Gaga nel 2019 durante la cerimonia degli Oscar. Da una popstar all'altra: oggi il diamante torna al collo di Beyoncé. Forse alla fine è vero quel che diceva Marilyn: i diamanti sono sempre i migliori amici di una ragazza.