Su TikTok spopolano le beauty blender congelate: funzionano davvero? La spugnetta ghiacciata per applicare il fondotinta è l’ultimo beauty tips virale su TikTok: promette una pelle perfetta e un incarnato uniforme. Funziona davvero?

A cura di Federica Ambrogio

Che TikTok sia la piattaforma dove spopolano le tendenze beauty non è più una novità: da qualche tempo infatti sul social network cinese i trend beauty diventano virali e i cosmetici testati dai TikTokers diventano sold out in pochissimo tempo. L'ultimo trend riguarda il make up e in particolare l'applicazione del fondotinta attraverso la beauty blender, la spugnetta più amata dalle beauty addicted. Non è la prima volta che la spugnetta più famosa del mondo beauty è al centro dell'attenzione: dopo aver tentato di pulirla al meglio nel microonde, in lavatrice e averla infilata in un preservativo per ottenere maggiore coprenza l'ultimo, tip virale sembra essere quello di metterla in freezer prima del make up.

La beauty blender ghiacciata che spopola su TikTok

L'applicazione del fondotinta più trendy del momento si fa con una beauty blender ghiacciata: l'ultima tendenza è bagnarla sotto l'acqua e lasciarla per almeno un'ora nel freezer prima di utilizzarla per applicare il fondotinta. L'idea arriva da @gwmakeup il cui video conta ormai più di 2 milioni di visualizzazioni, ma è stata riproposta da migliaia di altre beauty guru. Sembra che la spugnetta congelata permetta di stendere il fondotinta in modo più omogeneo e uniforme, aumentando la durata del make up e rendendo la pelle più levigata.

Viene spontaneo chiedersi se si tratti solo dell'ultima trovata del web o se invece sia una tecnica da provare per migliorare la resa del fondotinta. Quello che è certo è che la spugnetta, essendo più rigida e densa rispetto a quando viene solo bagnata, garantisce una coprenza maggiore del fondotinta rendendo così l'incarnato più uniforme e compatto. L'effetto ghiaccio poi, potrebbe essere utile nel contorno occhi per sgonfiare la zona e ridurre l'effetto delle borse. L'effetto freddo però potrebbe essere dannoso per le pelli più sensibili e sottili, che potrebbero arrossarsi facilmente: il contatto con la spugnetta ghiacciata potrebbe rendere la pelle più fragile. Se viene poi utilizzata frequentemente, lo sbalzo di temperatura potrebbe persino provocare la comparsa di couperose. Meglio quindi utilizzarla solo nel contorno occhi oppure evitare di utilizzarla quotidianamente per l'applicazione del make up.