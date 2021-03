Postare le foto della propria infanzia sui social, così da dimostrare che si è sempre vantata una certa bellezza, è ormai una delle manie preferite delle star, tanto che praticamente nessuna di loro riesce a resistere al trend. L'ultimo ad averlo fatto è stato Stefano De Martino che, complice la fine della nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", ha invitato i fan a seguirlo su Rai 2 con uno scatto risalente agli anni '90. Già in passato aveva più volte dimostrato di ricordare con affetto e nostalgia la sua infanzia ma nelle ultime ore è stato un dettaglio in particolare ad aver attirato l'attenzione dei followers: il ballerino da bambino era la fotocopia di Santiago, il figlio nato dal matrimonio finito con Belén Rodriguez.

La foto degli anni '90 di Stefano De Martino

Stefano De Martino è tornato a riaprire un vecchio album dei ricordi e, dopo la foto "natalizia" e quella in accappatoio, ha postato su Instagram un nuovo scatto inedito risalente all'infanzia. Il ballerino appare sorridente in primo piano mentre si porta una mano sul viso, all'epoca aveva i capelli corti e a spazzola ed era decisamente adorabile. Naturalmente non poteva che sfoggiare un look in pieno stile anni '90, ovvero colorato e leggermente over. Stefano indossava infatti una comoda tuta/pigiama con pantaloni verdi e felpa a righe e con le stelle sui toni del verde, giallo e rosa. Certo, ad oggi difficilmente tornerebbe a puntare su un outfit tanto originale e variopinto ma all'epoca era solo un bambino, dunque è normale che amava i colori vitaminici e brillanti.

in foto: Stefano De Martino da piccolo

Stefano e Santiago: tale padre, tale figlio

Al di là del look tipicamente anni '90, la foto sta facendo il giro del web a causa di un altro dettaglio curioso: basta guardarla anche solo per un istante per notare l'incredibile somiglianza che accomuna Stefano e Santiago. Il figlio del ballerino è praticamente la fotocopia del papà da bambino: ha i suoi stessi occhi allungati, il suo stesso sorriso smagliante, la sua stessa espressione da furbetto. L'unico dettaglio che li differenzia? De Martino portava i capelli corti e a spazzola, mentre Santiago ad oggi sfoggia un caschetto più lungo. I fan non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio e nei commenti hanno sottolineato che i due sono delle gocce d'acqua. Insomma, è proprio il caso di dire "Tale padre, tale figlio".