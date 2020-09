La storia d'amore tra Sophie Turner e Joe Jonas ha fatto sognare tutti, anche se fin dal primo momento i due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata. Era il maggio del 2019 quando si sposarono a sorpresa a Las Vegas al termine dei Billboard Music Awards, il mese successivo, poi, rinnovarono i loro voti di nozze in Francia durante una cerimonia decisamente più spettacolare. In entrambi i casi, però, hanno preferito rilasciare pochissime foto ufficiali, così da vivere la gioia in modo intimo. Lo scorso luglio sono diventati genitori e, a differenza della maggior parte delle star che aspettano un figlio, ci hanno tenuto a tenersi il più possibile lontani dai riflettori, tanto che esistono solo delle indiscrezioni sul sesso e sul nome del loro "erede", sarebbe una femmina e si chiamerebbe Willa, anche se non hanno mai confermato.

Sophie Turner, le foto in dolce attesa

Di recente, però, l'attrice di "Game of Thrones" ha condiviso finalmente le sue prime foto col pancione. Certo, sono passati due mesi da quando è diventata mamma ma, al di là degli scatti rubati dai paparazzi tra le strade americane, nessuno aveva mai ammirato la sua bellezza in gravidanza. Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, postando su Instagram degli scatti della dolce attesa, nei quali appare meravigliosa e raggiante in bikini con il ventre "gonfio" a causa della gestazione. Sarà perché era estate o perché la maternità l'aveva spinta a rinunciare a ogni artificio, ma Sophie non ha avuto paura di lasciarsi immortalare senza trucco, dando prova di essere splendida anche "al naturale". I followers l'avranno perdonata per la sua assenza sui social durante la gravidanza con queste dolcissime immagini?