Sophie Codegoni, svolta di stile al GF Vip 6: cambia look con le onde tra i capelli Sophie Codegoni ha stupito con un hair look inedito: al posto dei capelli lisci nella puntata del GF Vip del 26 novembre aveva una cascata di onde morbide.

A cura di Giusy Dente

Tutte salve: nessuna delle donne quattro al televoto è stata eliminata, nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 novembre. Sophie Codegoni, come le compagne di avventura Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Miriana Trevisan, ha appreso la notizia solo una volta arrivata in studio. Poi ha potuto fare ritorno in Casa, urlando di gioia. L'ex tronista di Uomini e Donne è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione ed è anche tra le favorite del pubblico. Nel reality sembra stia nascendo una certa complicità con Manuel Bortuzzo, mentre si è creato un po' di attrito nel rapporto con Manila Nazzaro ed è in corso un riavvicinamento con Soleil. Le due ragazze sono tra le meglio vestite di questa edizione: in fatto di look non hanno sbagliato un colpo.

Il look di Sophie Codegoni al GF Vip

Matteo Evandro Manzini è lo stylist di Sophie Codegoni. È lui che sceglie i suoi look e che provvede a farle arrivare nella casa i look completi da sfoggiare di serata in serata, completi di accessori. Lo stesso vale anche per Soleil Sorge: entrambe ricevono la cosiddetta ‘mistery box' contenente tutto l'occorrente per un outfit perfetto, da testa a piedi. "Sophie è molto giovane, il suo look prediletto è shorts o minigonna, top e blazer oversize, è un po' rock'n'roll" ha spiegato il designer.

E difatti nel corso di queste puntate abbiamo visto addosso alla 21enne molti capi di questo tipo. I mini dress sono il must del suo guardaroba, da quello total black da vera dark lady firmato Les Filles d'Eva a quello rosso perfetto per le festività natalizie di Salvo Martorana. Nella La 22esima puntata, in onda il 26 novembre, la modella ha cambiato stile puntando sui pantaloni.

Sophie Codegoni

Nuovo hair look per Sophie Codegoni

Benché ami mostrare le lunghe e affusolate gambe, Sophie Codegoni è a proprio agio anche coi pantaloni. Quando mette da parte i mini dress, gli shorts e le minigonne che tanto ama, è solita seguire il trend della moda mannish. Stavolta ha optato per un tailleur composto da giacca e pantaloni palazzo color crema, con top bianco con spalline sottili leggermente impreziosito dal pizzo sulla parte superiore. A differenza delle scorse puntate, in cui ha tenuto i lunghi capelli biondi liscissimi, stavolta li ha acconciati mossi, una capigliatura vaporosa densa di morbide onde sulla testa.