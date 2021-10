Sophie Codegoni e il pigiama gate al GF Vip 6: quanto costa il look da notte dell’ex tronista Sophie Codegoni al GF Vip 6 è al centro di un triangolo amoroso con Gianmaria Antinolfi e l’ormai ex fidanzata Greta Mastroianni ma la cosa che non si sarebbe mai aspettata è che sarebbe diventata protagonista del cosiddetto “pigiama gate”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul look da notte della tronista.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip: nonostante sia entrata nella casa di Cinecittà con una settimana di ritardo rispetto ai coinquilini, è riuscita lo stesso a farsi notare. I ritocchi chirurgici e i tatuaggi simbolici che ha sparsi sul corpo non c'entrano nulla, l'ex tronista si è ritrovata nel bel mezzo di un triangolo amoroso. Da qualche giorno, infatti, Gianmaria Antinolfi ha ammesso di essersi invaghito di lei ed è per questo che ha deciso di lasciare la fidanzata Greta Mastroianni, così da provare a conquistarla. Nonostante le due non possano avere contatti, sono finite al centro del cosiddetto "pigiama gate".

Perché il pigiama di Sophie e diventato "famoso"

Greta Mastroianni è entrata nella casa del GF Vip qualche settimana fa per avere un confronto col fidanzato Gianmaria Antinolfi. Sebbene quest'ultimo si fosse dichiarato innamoratissimo, ora ha cambiato le carte in tavola e non esita a dichiarare di aver perso la testa per Sophie Codegoni. Greta ha dunque rilasciato un'esclusiva intervista a Chi e per il servizio fotografico ha indossato un pigiama trendy a righe bianche e rosa. La cosa particolare è che, a pochissimi giorni di distanza, lo ha sfoggiato anche l'ex tronista all'interno della casa. L'ex di Antinolfi si è detta "pietrificata" dall'accaduto ma la verità è che dietro questo "pigiama gate" c'è un apposito sponsor che sta pagando entrambe le influencer.

Il pigiama di Alessia M

Il prezzo del pigiama a righe di Sophie Codegoni

Chi ha firmato il capo finito al centro del pigiama gate nella casa del GF Vip 6? Il brand Alessia M, sul cui sito è possibile trovare il total look sfoggiato da Sophie e Greta. Si tratta del pigiama modello Marwa, un completo con pantaloni morbidi in cotone d'organza e giacca crop dal taglio maschile coordinata, entrambi decorati con delle righe verticali sui toni del rosa. Quanto costano i due pezzi? Il primo viene venduto a 149 euro, il secondo a 129 euro, per un totale di quasi 300 euro, ma in compenso sono l'ideale per non rinunciare allo stile e all'allegria in una giornata pigra passata tra le mura di casa.