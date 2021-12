Sophie Codegoni al GF Vip 6 cambia identità: indossa la parrucca con la frangia e diventa Charlotte Sophie Codegoni al GF Vip 6 ha finalmente ceduto al corteggiamento di Gianmaria Antinolfi ma c’è un piccolo “inconveniente”: ogni volta che lo bacia cambia identità indossando una parrucca platino con la frangia. Come si fa chiamare in quei momenti? Charlotte.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato ormai nel vivo e sono diversi i "vipponi" che settimana dopo settimana riescono sempre ad attirare tutti i riflettori su di loro. Dopo Alex Belli e Soleil Stasi, che da mesi portano avanti un'amicizia decisamente intima, nella casa pare che si sia venuta a creare una nuova coppia, quella formata da Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo un lungo periodo di drastico distacco, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ceduto alle avances dell'imprenditore napoletano e i video dei loro baci passionali hanno tenuto banco durante la puntata 25. C'è un unico piccolo "inconveniente": Sophie si lascia andare solo quando "cambia identità".

Perché Sophie Codegoni indossa la parrucca platino

Avete notato che Sophie Codegoni ha baciato Gianmaria Antinolfi solo quando ha indossato la parrucca platino con la frangia che ha nella casa? Alfonso Signorini ha affrontato la questione durante la 25esima puntata del GF Vip, facendosi spiegare dalla diretta interessata quello che le succede quando "cambia identità". Come mostrato con alcuni video, l'influencer ha spiegato di sentirsi molto più audace e provocante con l'appariscente chioma bionda, tanto che lei stessa si è data un "secondo nome", Charlotte. Alla fine, però, ha ammesso che si tratta solo di un gioco: ora come ora si lascerebbe andare co Gianmaria in qualsiasi momento della giornata, con e senza parrucca.

Sophie Codegoni in versione Charlotte bacia Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni col maxi spacco al GF Vip 6

Nelle settimane scorse aveva osato prima con un abito rosso perfetto per Natale, poi con un tailleur chiaro abbinato a un'inedita acconciatura ondulata, ieri sera Sophie Codegoni è tornata al suo tanto amato total black. Per la puntata 25 ha indossato un elegante abito nero, un modello con lo scollo a portafoglio, le maniche lunghe e la gonna al ginocchio con un vertiginoso spacco laterale. per completare il tutto ha scelto degli orecchini scintillanti, un bracciale rock in pelle nera e un paio di sandali in tinta col tacco a spillo e un dettaglio gioiello intorno alla caviglia. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci, mettendo così in risalto il balayage sui toni del biondo.