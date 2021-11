Sophie al GF Vip 6 con abito in maglia e scarpe di lusso: il look della diretta vale quasi 2000 euro Nella puntata numero 19 del GF Vip Sophie Copdegoni ha conquistato tutti col suo look: abito viola in maglia e sandali, un outfit di lusso da quasi 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni è tra i nominati della 19esima puntata del GF Vip, andata in onda il 15 novembre: come ha fatto notare Alfonso Signorini, è stato uno dei rari casi in cui una donna è stata mandata al televoto esclusivamente da altre donne. Decisive, infatti, sono state Carmen Russo, Katia Ricciarielli, Manila Nazzaro e Soleil Stasi. Quest'ultima è stata protagonista della serata col suo look, che non è passato inosservato: indossava una camicia coloratissima di Alex Belli. Ma impossibile non notare anche l'outfit di Sophie, una delle più stilose di questa edizione del reality.

Lo stile di Sophie al GF Vip

Matteo Evandro Manzini, designer e stylist delle star, ha definito quello di Sophie uno stile rock'n'roll. Nonostante sia lei che Soleil siano le più apprezzate, dal punto di vista dell'abbigliamento hanno un modo di vestire molto diverso: "Sophie è molto giovane, il suo look prediletto è shorts o minigonna, top e blazer oversize. Non è una fan delle paillettes e non vuole mettere troppi abiti neri". Nell'ultima diretta del reality ha puntato su un abito viola, sfidando un po' le regole televisive. Nel mondo dello spettacolo questo colore è visto con un certo disappunto: una conduttrice che di recente ha sfidato la superstizione ad esso legata è Ilary Blasi, che si è vestita di viola a L'Isola dei Famosi.

in foto: abito in maglia Bottega Veneta

Sophie Codegoni, outfit di lusso

Nella puntata 19 la scelta della concorrente è caduta su un abito in maglia di Bottega Veneta a collo leggermente alto, con mostrine sulle spalle, due piccole tasche frontali e al centro fila di bottoni. Sul sito del brand costa 1500 euro.

in foto: i sandali Mom Roi di Sophie

Lo ha abbinato a sandali Cleopatra Mom Roi, un brand di calzature di lusso, che con questo nome ha voluto omaggiare la regina d'Egitto. Quelle dell'ex tronista di Uomini e Donne sono nere con punta quadrata e tacco conico laccato da 11 cm: costano 335 euro. Il totale del look griffato della ventenne è di quasi 2000 euro, 1835 per la precisione.