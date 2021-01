in foto: L’Oréal Professionnel

Vuoi dare nuova vita ai tuoi capelli senza stravolgere troppo il tuo look? Prova la nuova tendenza colore Smoky Hair! Un trend capelli che si ispira al make up, e in particolare allo smoky eyes, ovvero quel make up intenso e sensuale che concentra l'attenzione sullo sguardo combinando gradazioni di colore differenti che sfumate ad hoc per valorizzare l'occhio per dare profondità allo sguardo. Per l'inverno 2021 L'Oréal Professionnel ha lanciato un nuovo modo di impreziosire il proprio colore di capelli grazie ad un effetto fumé personalizzato che esalta la luminosità.

Smoky hair, la tendenza capelli per l'inverno

Intensa e luminosa, la nuova colorazione di tendenza per i capelli dell'inverno combina fino a 3 nuance per ricreare sulle lunghezze una sfumatura armoniosa sui toni freddi capace di intensificare la profondità del riflesso, adattandosi perfettamente anche alle sfumature naturali dei capelli. La radice del capello risulterà così più scura, andando via via a schiarirsi in modo graduale e sfumato verso le punte. Una colorazione che si sposa perfettamente a qualunque colore naturale di capelli arricchendoli con le sfumature castane del moka fino ai blu, passando per i cenere e beige freddi per i capelli più chiari. Le nuance saranno perfettamente sfumate l'una con l'altra senza stacchi di colore netti e decisi. Inoltre, essendo la radice scura e simile al colore naturale dei capelli, potrai dimenticarti della ricrescita. L'effetto fumè sarà quindi creato ad hoc in base al colore naturale dei capelli per creare un colore armonioso ed equilibrato che regala movimento alla chioma. Per mantenere il colore brillante e freddo, contrastando quindi le sfumature rossastre e ramate che possono scomparire sui capelli scuri o quelle gialle e aranciate sui capelli biondi è bene utilizzare uno shampoo che contrasti i riflessi caldi: chi ha i capelli scuri potrà utilizzare lo shampoo blu, mentre chi ha i capelli più chiari scegliere uno shampoo antigiallo viola.